Wreszcie! Kibice długo na to czekali i w końcu poznali grupy piłkarskich mistrzostw świata 2026. Losowanie odbyło się w piątek w Waszyngtonie. Polskich kibiców najbardziej interesowało, z kim w grupie zmierzyć się mogą Biało-Czerwoni. Jeśli drużyna Jana Urbana przejdzie baraże (w półfinale zagra z Albanią, a w ewentualnym finale ze zwycięzcą meczu: Ukraina - Szwecja), to znajdzie się w grupie F - z Holandią, Japonią i Tunezją.

Tak wygląda terminarz "polskiej" grupy na MŚ 2026

Znany jest już terminarz przyszłorocznych mistrzostw świata. Wiadomo, że na inaugurację jeden z gospodarzy - Meksyk zmierzy się z RPA. Pojedynek odbędzie się w czwartek, 11 czerwca. Jeśli Polacy awansują na mistrzostwa świata, to najpierw zagrają z Tunezją. W drugiej kolejce rywalem Biało-Czerwonych byłaby Holandia, a w trzeciej - Japonia.

Kiedy będą wielkie hity? Już w pierwszej kolejce w grupie C Brazylia zmierzy się z Marokiem, a w grupie L - Anglia z Chorwacją. Potem w trzeciej kolejce Portugalia zagra z Kolumbią, Hiszpania z Urugwajem oraz Francja z Norwegią.

XXIII mistrzostwa świata odbędą się w Meksyku, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych To pierwszy w historii turniej rozgrywany w aż trzech państwach. Rekordowa jest też liczba zespołów, bo wystąpi aż 48! Dotychczas najwięcej grało 32.

W MŚ 2026 będzie aż 12 grup Z każdej z nich do 1/8 finału awansują po dwie najlepsze drużyny i aż osiem z najlepszym bilansem z trzecich miejsc.

Faza pucharowa MŚ 2026 rozpocznie się 28 czerwca, w wielki finał zaplanowano na 19 lipca. Obrońcą trofeum jest Argentyna.

Terminarz mistrzostw świata 2026: