Wreszcie! Kibice długo na to czekali i w końcu poznali grupy piłkarskich mistrzostw świata 2026. Losowanie odbyło się w piątek w Waszyngtonie. Polskich kibiców najbardziej interesowało, z kim w grupie zmierzyć się mogą Biało-Czerwoni. Jeśli drużyna Jana Urbana przejdzie baraże (w półfinale zagra z Albanią, a w ewentualnym finale ze zwycięzcą meczu: Ukraina - Szwecja), to znajdzie się w grupie F - z Holandią, Japonią i Tunezją.
Tak wygląda terminarz "polskiej" grupy na MŚ 2026
Znany jest już terminarz przyszłorocznych mistrzostw świata. Wiadomo, że na inaugurację jeden z gospodarzy - Meksyk zmierzy się z RPA. Pojedynek odbędzie się w czwartek, 11 czerwca. Jeśli Polacy awansują na mistrzostwa świata, to najpierw zagrają z Tunezją. W drugiej kolejce rywalem Biało-Czerwonych byłaby Holandia, a w trzeciej - Japonia.
Kiedy będą wielkie hity? Już w pierwszej kolejce w grupie C Brazylia zmierzy się z Marokiem, a w grupie L - Anglia z Chorwacją. Potem w trzeciej kolejce Portugalia zagra z Kolumbią, Hiszpania z Urugwajem oraz Francja z Norwegią.
XXIII mistrzostwa świata odbędą się w Meksyku, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych To pierwszy w historii turniej rozgrywany w aż trzech państwach. Rekordowa jest też liczba zespołów, bo wystąpi aż 48! Dotychczas najwięcej grało 32.
W MŚ 2026 będzie aż 12 grup Z każdej z nich do 1/8 finału awansują po dwie najlepsze drużyny i aż osiem z najlepszym bilansem z trzecich miejsc.
Faza pucharowa MŚ 2026 rozpocznie się 28 czerwca, w wielki finał zaplanowano na 19 lipca. Obrońcą trofeum jest Argentyna.
Terminarz mistrzostw świata 2026:
- Grupa A: 1. kolejka (11 czerwca): Meksyk - RPA, Korea Południowa - Zwycięzca baraży UEFA D (Dania/Czechy/Macedonia Płn./Irlandia), 2. kolejka (18 czerwca): Zw. ba. - Korea Południowa, Meksyk - Korea Południowa, 3. kolejka (24 czerwca): Meksyk - zw. ba., RPA - Korea Południowa
- Grupa B: 1. kolejka (12 i 13 czerwca): Kanada - Zwycięzca baraży UEFA A, Katar - Szwajcaria, 2. kolejka (18 czerwca): Szwajcaria - zw. ba., Katar - Kanada, 3. kolejka (24 czerwca): Szwajcaria - Kanada, Katar - zw. ba.
- Grupa C: 1. kolejka (13 czerwca): Brazylia - Maroko, Haiti - Szkocja, 2. kolejka (19 czerwca): Brazylia - Haiti, Szkocja - Maroko, 3. kolejka (24 czerwca): Brazylia - Szkocja, Maroko - Haiti
- Grupa D: 1. kolejka (12 i 13 czerwca): USA - Paragwaj, Australia - Zwyciężca baraży grupy C, 2. kolejka (19 czerwca): Paragwaj - Zw. ba., USA - Australia, 3. kolejka (25 czerwca): Australia - Paragwaj, zw. ba. - USA
- Grupa E: 1. kolejka (14 czerwca): Niemcy - Curacao, Wybrzeże Kości Słoniowej - Ekwador, 2. kolejka (20 czerwca): Niemcy - WKS, Curacao - Ekwador, 3. kolejka: Niemcy - Ekwador, WKS - Curacao
- Grupa F: 1. kolejka (14 czerwca): Holandia - Japonia, Tunezja - zwycięzca baraży UEFA B (Polska, Ukraina, Szwecja, Albania), 2. kolejka (20 czerwca): Holandia - ew. Polska., Tunezja - Japonia, 3. kolejka (25 czerwca): Tunezja - Holandia, ew. Polska - Japonia
- Grupa G: 1. kolejka (15 czerwca): Belgia - Egipt, Nowa Zelandia - Iran, 2. kolejka (21 czerwca): Belgia - Iran, Nowa Zelandia - Egipt, 3. kolejka (26 czerwca): Belgia - Nowa Zelandia, Egipt - Iran
- Grupa H: 1. kolejka (15 czerwca): Hiszpania - Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska - Urugwaj, 2. kolejka: (21 czerwca): Hiszpania - Arabia Saudyjska, Republika Zielonego Przylądka - Urugwaj, 3. kolejka (26 czerwca): Hiszpania - Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka - Arabia Saudyjska
- Grupa I: 1. kolejka (16 czerwca: Francja - Senegal, zwycięzca interkontynentalnego barażu 1 - Norwegia, 2. kolejka (22 czerwca): Norwegia - Senegal. Francja - zw. ba., 3. kolejka: Francja - Norwegia, Senegal - zw. ba
- Grupa J: 1. kolejka (16 czerwca): Argentyna - Algieria, Austria - Jordania, 2. kolejka (22 czerwca): Argentyna - Austria, Jordania - Algieria, 3. kolejka (27 czerwca): Argentyna - Jordania, Algieria - Austria
- Grupa K: 1. kolejka (17 czerwca): Portugalia - zwycięzca interkontynentalnego barażu 2 (Demokratyczna Republika Konga/Jamajka/Nowa Kaledonia), Uzbekistan - Kolumbia, 2. kolejka (23 czerwca): Portugalia - Uzbekistan, zw. ba. - Kolumbia, 3. kolejka (27 czerwca): Portugalia - Kolumbia, Uzbekistan - zw. ba.
- Grupa L: 1. kolejka (17 czerwca): Anglia - Chorwacja, Ghana - Panama, 2. kolejka (23 czerwca): Anglia - Ghana, Chorwacja - Panama, 3. kolejka (27 czerwca): Anglia - Panama, Chorwacja - Ghana