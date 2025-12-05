Powrót na stronę główną
Oto wszystkie grupy mistrzostw świata. Będą wielkie hity!
Znamy już wszystkie grupy przyszłorocznych piłkarskich mistrzostw świata, które odbędą się w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Hitowo zapowiadają się zwłaszcza rywalizacje w grupach C, H, I oraz L.
Losowanie MŚ
W piątek, w Centrum Sztuk Performatywnych im. Johna F. Kennedy'ego w Waszyngtonie, odbyło się losowanie grup przyszłorocznych mistrzostw świata. Wiadomo, że jeśli Polacy przejdą baraże (w półfinale zmierzą się z Albanią, a w ewentualnym finale ze zwycięzcą rywalizacji Ukraina - Szwecja), to w fazie grupowej zagrają w grupie F - z Holandią, Japonią i Tunezją.

Wydaje się, że najciekawiej zapowiada się rywalizacja w grupach C, H, I oraz L. Tam czekają na nas m.in. mecze Brazylii z Marokiem, Portugalii z Kolumbią, Hiszpanii z Urugwajem, Francji z Norwegią czy Anglii z Chorwacją.

Zbliżające się mistrzostwa świata odbędą się w aż trzech państwach: Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. To pierwszy turniej w historii, który zostanie zorganizowany w aż tylu krajach. Historyczna jest też liczba drużyn, bo dotychczas na mundialu najwięcej grało ich 32, a teraz wystąpi aż 48. 

W sumie będzie rekordowa liczba aż dwunastu grup! Z każdej z nich do 1/8 finału awansują po dwie najlepsze drużyny i aż osiem z najlepszym bilansem z trzecich miejsc.

Mistrzostwa świata 2026 rozpoczną się 11 czerwca i wiadomo już, że na inaugurację Meksyk zmierzy się z Republiką Południowej Afryki. Faza pucharowa rozpocznie się 28 czerwca, w wielki finał zaplanowano na 19 lipca. Obrońcą trofeum jest Argentyna. 

Wszystkie grupy mistrzostw świata 2026: 

  • A: Meksyk, RPA, Korea Płd., Dania/Czechy/Macedonia Płn./Irlandia
  • B: Kanada, Włochy/Irlandia Płn./Walia/Bośnia i Hercegowina, Katar, Szwajcaria
  • C: Brazylia, Maroko, Haiti, Szkocja
  • D: USA, Paragwaj, Australia, Turcja/Rumunia/Słowacja/Kosowo
  • E: Niemcy, Curacao, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ekwador
  • F: Holandia, Japonia, Ukraina/Szwecja/Polska/Albania, Tunezja
  • G: Belgia, Egipt, Iran, Nowa Zelandia
  • H: Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska, Urugwaj
  • I: Francja, Senegal, Irak/Surinam/Boliwia, Norwegia
  • J: Argentyna, Algieria, Austria, Jordania
  • K: Portugalia, Dem. Repr. Konga/Jamajka/Nowa Kaledonia, Uzbekistan, Kolumbia
  • L: Anglia, Chorwacja, Ghana, Panama

