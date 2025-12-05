O której dzisiaj losowanie grup MŚ 2026? Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

48 - tyle reprezentacji zagra na przyszłorocznych mistrzostwach świata w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. Być może będzie wśród nich także polska kadra, która wkrótce pozna potencjalnych rywali na turnieju.

Reprezentacja Polski pozna potencjalnych rywali na mundialu 2026. O której losowanie grup mistrzostw świata?

Jeszcze nigdy wcześniej mundial nie miał tak wielu uczestników. Aktualnie znanych jest 42 z nich, o pozostałe sześć miejsc walka będzie toczyć się w barażach, zaplanowanych na marzec przyszłego roku. Tam będą też grać Polacy - w ścieżce B strefy europejskiej najpierw zmierzą się z Albanią (u siebie), a potem ewentualnie z Ukrainą lub Szwecją (na wyjeździe). UEFA ma do rozdania jeszcze cztery przepustki na MŚ, pozostałe dwie trafią do triumfatorów międzykontynentalnych baraży, rozegranych w Meksyku.

Ścieżki barażowe na MŚ (w przypadku Europy z lewej gospodarze półfinałów i finałów)

ścieżka A UEFA : Walia / Bośnia i Hercegowina - Włochy / Irlandia Północna

: Walia / Bośnia i Hercegowina - Włochy / Irlandia Północna ścieżka B UEFA : Ukraina / Szwecja - Polska / Albania

: Ukraina / Szwecja - Polska / Albania ścieżka C UEFA : Słowacja / Kosowo - Turcja / Rumunia

: Słowacja / Kosowo - Turcja / Rumunia ścieżka D UEFA : Czechy / Irlandia - Dania / Macedonia Północna

: Czechy / Irlandia - Dania / Macedonia Północna ścieżka 1 FIFA (Zapopan): Demokratyczna Republika Konga - Nowa Kaledonia / Jamajka

(Zapopan): Demokratyczna Republika Konga - Nowa Kaledonia / Jamajka ścieżka 2 FIFA (Guadalupe): Irak - Boliwia / Surinam

Niezależnie od tego, kto wygra baraże, w losowaniu fazy grupowej znajdzie się w czwartym, ostatnim koszyku (każdy z nich liczy po 12 drużyn). Pozostałe reprezentacje zostały rozdzielone na podstawie pozycji w rankingu FIFA, z wyjątkiem trzech gospodarzy, przypisanych do pierwszego koszyka.

Co więcej, w losowaniu grup będzie obowiązywało pewne rozstawienie - cztery najwyżej notowane w światowym zestawieniu kadry (Hiszpania, Argentyna, Francja, Anglia) będą mogły trafić na siebie najwcześniej w półfinałach, zakładając, że w fazie grupowej wszystkie zajmą pierwsze miejsce w tabeli. Jeśli chodzi o procedurę losowania, to do grup A-L zostaną przydzielone najpierw drużyny z pierwszego koszyka, a później kolejno z drugiego, trzeciego i czwartego.

Koszyki w losowaniu mistrzostw świata 2026

Koszyk 1 : Kanada, Meksyk, USA, Hiszpania, Argentyna, Francja, Anglia, Brazylia, Portugalia, Holandia, Belgia, Niemcy

: Kanada, Meksyk, USA, Hiszpania, Argentyna, Francja, Anglia, Brazylia, Portugalia, Holandia, Belgia, Niemcy Koszyk 2 : Chorwacja, Maroko, Kolumbia, Urugwaj, Szwajcaria, Japonia, Senegal, Iran, Korea Południowa, Ekwador, Austria, Australia

: Chorwacja, Maroko, Kolumbia, Urugwaj, Szwajcaria, Japonia, Senegal, Iran, Korea Południowa, Ekwador, Austria, Australia Koszyk 3 : Norwegia, Panama, Egipt, Algieria, Szkocja, Paragwaj, Tunezja, Wybrzeże Kości Słoniowej, Uzbekistan, Katar, Arabia Saudyjska, Republika Południowej Afryki

: Norwegia, Panama, Egipt, Algieria, Szkocja, Paragwaj, Tunezja, Wybrzeże Kości Słoniowej, Uzbekistan, Katar, Arabia Saudyjska, Republika Południowej Afryki Koszyk 4: Jordania, Republika Zielonego Przylądka, Ghana, Curacao, Haiti, Nowa Zelandia, europejskie baraże A, B, C i D (ew. Polska), interkontynentalne baraże 1 i 2

O której dzisiaj losowanie MŚ? Gdzie obejrzeć losowanie grup mundialu? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE, RELACJA LIVE, WYNIKI]

Losowanie grup mistrzostw świata odbędzie się w piątek 5 grudnia o godz. 18:00 czasu polskiego w Waszyngtonie. Transmisję TV przeprowadzi TVP Sport, a stream online będzie dostępny na stronie tvpsport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej i wyników losowania na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

