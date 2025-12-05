O której dzisiaj losowanie grup MŚ 2026? Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

48 - tyle reprezentacji zagra na przyszłorocznych mistrzostwach świata w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. Być może będzie wśród nich także polska kadra, która wkrótce pozna potencjalnych rywali na turnieju.
Jeszcze nigdy wcześniej mundial nie miał tak wielu uczestników. Aktualnie znanych jest 42 z nich, o pozostałe sześć miejsc walka będzie toczyć się w barażach, zaplanowanych na marzec przyszłego roku. Tam będą też grać Polacy - w ścieżce B strefy europejskiej najpierw zmierzą się z Albanią (u siebie), a potem ewentualnie z Ukrainą lub Szwecją (na wyjeździe). UEFA ma do rozdania jeszcze cztery przepustki na MŚ, pozostałe dwie trafią do triumfatorów międzykontynentalnych baraży, rozegranych w Meksyku.
Niezależnie od tego, kto wygra baraże, w losowaniu fazy grupowej znajdzie się w czwartym, ostatnim koszyku (każdy z nich liczy po 12 drużyn). Pozostałe reprezentacje zostały rozdzielone na podstawie pozycji w rankingu FIFA, z wyjątkiem trzech gospodarzy, przypisanych do pierwszego koszyka.
Zobacz także: To nie żart. Wygrali 100 meczów z rzędu i ustanowili rekord świata
Co więcej, w losowaniu grup będzie obowiązywało pewne rozstawienie - cztery najwyżej notowane w światowym zestawieniu kadry (Hiszpania, Argentyna, Francja, Anglia) będą mogły trafić na siebie najwcześniej w półfinałach, zakładając, że w fazie grupowej wszystkie zajmą pierwsze miejsce w tabeli. Jeśli chodzi o procedurę losowania, to do grup A-L zostaną przydzielone najpierw drużyny z pierwszego koszyka, a później kolejno z drugiego, trzeciego i czwartego.
Losowanie grup mistrzostw świata odbędzie się w piątek 5 grudnia o godz. 18:00 czasu polskiego w Waszyngtonie. Transmisję TV przeprowadzi TVP Sport, a stream online będzie dostępny na stronie tvpsport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej i wyników losowania na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.
Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU