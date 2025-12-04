Sensacyjne wyznanie Urbana. Przyznał się do błędu. "On miał nie grać"

Kiedy w czerwcu reprezentacja Polski niespodziewanie przegrała 1:2 z Finlandią, a dodatkowo kadrą targała afera związana z opaską kapitana, kibice i eksperci zaczęli nieco wątpić w awans do baraży. Drużyna była w dołku. Ostatecznie uratowała ją zmiana selekcjonera. Jan Urban przejął zespół, zażegnał niesnaski i wcielił w życie nowy pomysł na grę, który zaowocował trzema zwycięstwami i dwoma remisami w meczach o stawkę. Ostatecznie do baraży o mistrzostwa świata 2026 awansować się udało. Nowy selekcjoner zebrał mnóstwo pochwał, ale jak sam przyznał, on także jest omylny.

Jan Urban mówi wprost. "To mój błąd". Chodzi o Nicolę Zalewskiego

Urban przyznał się do sporego błędu. Ten może zaważyć na grze Biało-Czerwonych w barażach. O co dokładnie chodzi? O żółtą kartkę dla Nicoli Zalewskiego z meczu z Maltą (3:2), przez którą wahadłowy nie zagra w marcowym spotkaniu z Albanią. - Tak naprawdę, to mój błąd był. On miał nie grać w tym meczu - ujawnił Urban na kanale "Foot Truck" na YouTube. I wyjaśnił, z czego wynikała decyzja, by jednak postawić na zawodnika Atalanty w tym starciu, które właściwie nie było już aż tak istotne. Polacy mieli pewny awans. - Byłem przekonany, że kartki nie dostanie. Z drugiej strony po głowie mi chodziło: "Nie gra za dużo, niech złapie rytm meczowy, będzie mu łatwiej w klubie" - dodawał.

Urban nie miał pretensji do Zalewskiego. "Nie ma sensu dolewać oliwy do ognia"

Urban decyzją o wystawieniu Zalewskiego nieco sprowokował problem. Jednak oczywiście za kartkę odpowiada sam zawodnik. Czy selekcjoner miał pretensje do Zalewskiego po tym, jak zobaczył żółtą kartkę? Czy przeprowadził z nim rozmowę wychowawczą? - Nie, bo na pewno nie chciał dostać kartki. Przecież to on najbardziej będzie cierpiał - zaznaczał Urban. - W takim przypadku nie ma sensu jeszcze dolewać oliwy do ognia, jak wiesz, że on już cierpi, bo zdał sobie sprawę z tego - puentował.

Tak więc w meczu z Albanią kadra będzie musiała poradzić sobie bez filaru, jakim jest Zalewski. Spotkanie zaplanowano na 26 marca i odbędzie się w Polsce. Jeśli Biało-Czerwoni pokonają rywali, a będą wielkimi faworytami, to w finale baraży zagrają ze Szwecją bądź Ukrainą. Natomiast już w piątek 5 grudnia piłkarze Jana Urbana dowiedzą się, z kim ewentualnie zagrają na mistrzostwach świata w USA, Meksyku i Kanadzie. Tego dnia odbędzie się losowanie grup.