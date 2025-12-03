Urban wyjawił, jakie ma relacje z Kuleszą. Ludziom otworzą się oczy

Dokładnie 16 grudnia minie 5 miesięcy odkąd Jan Urban jest selekcjonerem reprezentacji Polski. Za nim już trzy przerwy na mecze reprezentacji, a co za tym idzie sześć spotkań. Nie poniósł w nich jeszcze porażki, a Polacy dostali się do barażów o awans na mundial, w których zagrają najpierw z Albanią (26 marca, PGE Narodowy), a potem, jeśli zwyciężą, to z Ukrainą lub Szwecją (31 marca na wyjeździe). Kontrakt Urbana z PZPN-em wygasa po mistrzostwach świata i nie ma wątpliwości, że wynik starć barażowych będzie kluczowym argumentem za przedłużeniem lub tego przedłużenia brakiem.

Urban nie był pierwszym wyborem. Mówi, jakie ma relacje z Kuleszą

To żadna tajemnica, że Urban nie był pierwszym wyborem dla Cezarego Kuleszy. Numerem jeden dla PZPN-u był Maciej Skorża, ale wyciągnięcie go wówczas z Urawy Red Diamonds okazało się niemożliwe. Nie znaczy to jednak, że obecny selekcjoner oraz prezes PZPN mają szorstkie relacje. W rozmowie na kanale "Foottruck" na YouTube Urban ujawnił, jak ów relacje wyglądają. Okazuje się, że panowie nie rozmawiają może za często, lecz to nie wynika z niechęci.

- Rzadko rozmawiamy. Natomiast nie widzę żadnego problemu. Jak się spotykamy, to normalnie rozmawiamy o tym, co się stało w trakcie meczu. Z reguły obok siebie lecimy na mecz lub wracamy, czasem w biurze się spotkamy, ale nie jest to często. My często jako sztab spotykaliśmy się raz w tygodniu w czwartek i piątek żeby np. podsumować kolejkę w Europie, w Ekstraklasie, no to często prezesa nie ma w Związku. Prezes też ma swoje sprawy, my jesteśmy w rozjazdach. Ciężko się tak trafić, żeby na co dzień rozmawiać nie wiadomo o czym - powiedział selekcjoner. Zapytany o to, czy Kulesza próbuje jakkolwiek ingerować w jego powołania, czy wybory składu, stanowczo zaprzeczył.

Kulesza ingeruje w pracę sztabu? Urban z jasnym stanowiskiem

- Wydaje mi się, że prezes wie, o co chodzi w piłce. Zna się, nieprzypadkowo grał w piłkę i jego spostrzeżenia, czy jego opinie często są trafne. Dlatego można bez problemu o piłce porozmawiać z prezesem. To nie jest człowiek, który tylko może zarządzać związkiem. Oczywiście czasem coś zasugeruje, zapyta, co myślę o tym, czy tamtym zawodniku, ja mówię swoją opinię, a on od razu zastrzega, że nie chce wpływać - stwierdził Jan Urban.

