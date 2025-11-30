Łukasz Piszczek nie może do udanych zaliczyć początku swojej kadencji w roli trenera GKS-u Tychy. 40-latek rozpoczął pracę w 1. Lidze od dwóch porażek. O ile w Rzeszowie Stal zwyciężyła jedną bramką, tak Miedź urządziła sobie strzelaninę. Legniczanie wygrali aż 6:1, a hattrickiem popisał się Daniel Stanclik.

Przed byłym reprezentantem Polski mnóstwo pracy, by odmienić losy swojej drużyny. Tyszanie przegrali aż 12 z ostatnich 13 spotkań i są bardzo poważnie zagrożeni spadkiem na trzeci poziom rozgrywkowy.

Jednak nie tylko pierwszą ligą człowiek żyje. W rozmowie dla TVP Sport Łukasz Piszczek wypowiedział się o najbliższej przyszłości reprezentacji Polski. "Albania to na pewno nie jest wygodny przeciwnik, dlatego dobrze, że wystąpimy u siebie. Później wszystko zależy od tego, z kim przyjdzie nam się mierzyć. Z Ukrainą grałem, a przeciwko Szwecji nie, więc chciałbym spotkać się z nią w finale" - tak drabinkę barażową ocenił 40-latek.

Piszczek o kadrze: pozytywne spojrzenie

Piszczek podzielił się swoją opinią na temat pracy selekcjonera Jana Urbana - "Widzę dużą poprawę w sposobie funkcjonowania reprezentacji pod wodzą trenera Urbana. Sami zawodnicy też o tym mówią. Pomysły, które wdraża selekcjoner, cały czas się bronią, mimo zmian w składzie. Trzeba pozytywnie na to spojrzeć" - stwierdził trener GKS-u Tychy. Wybitny reprezentant Polski dołączył więc do chóru głosów chwalących zmiany, które wdrożył w kadrze Jan Urban.

Reprezentacja Polski w półfinale baraży o przyszłoroczne mistrzostwa świata zmierzy się z Albanią. Mecz ten odbędzie się na Stadionie Narodowym 26 marca 2026 roku. W przypadku zwycięstwa, podopiecznych Jana Urbana czekać będzie wyjazdowe starcie z Ukrainą bądź ze Szwecją.