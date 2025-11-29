Oto nowy Lewandowski? 17-letni fenomen może zagrać dla Polski. "To mój kraj"

Kariera Roberta Lewandowskiego powoli dobiega końca. To on przez lata stanowił o sile ataku reprezentacji Polski, a jego gole dawały nam awanse na największe turnieje. Mówi się, że jeśli awansujemy na MŚ 2026, to będzie jego "last dance" w kadrze, a jego następców na próżno szukać.

Polska ma problemy na pozycji napastnika

Mamy jeszcze Świderskiego, czy Buksę, ale w młodzieżówkach na próżno szukać. Nawet Jerzy Brzęczek, który notuje fenomenalne wyniki z kadrą U-21, nie ma nominalnego napastnika. W ostatnim meczu z Macedonią na "dziewiątce" zagrał Tomasz Pieńko - który w Rakowie gra na pozycji ofensywnego pomocnika. Z kolei z Włochami grał Marcel Reguła, który gra na tej samej pozycji, ale Zagłębie Lubin czterokrotnie wystawiło go w ataku i trzykrotnie na prawym skrzydle.

Teraz pojawiła się nowa alternatywa. Mowa o napastniku Molde - Igorze Gosiku, mierzącym 187 cm wzrostu. 17-latek gra w rezerwach tego klubu i w 19 meczach strzelił 10 goli. Jest on powoływany do młodzieżowej reprezentacji Norwegii (trzy mecze i dwa gole), ale... może grać dla Polski.

Jego ojciec - Arkadiusz udzielił wywiadu "Przeglądowi Sportowemu" w którym opowiedział o występach jego syna w norweskiej młodzieżówce. - Igor bardzo czuje się w norweskiej kadrze, bardzo dobrze go przyjęli w drużynie i w kadrze U-20. Ja zawsze będę namawiał Igora, by grał dla Polski - zapewnił.

- Wydaje mi się, że łatwiej będzie mu się przebić w Polsce, ale nie mam pewności. Polacy mają dużo dobrych trenerów, Norwegia dopiero zaczyna stawiać pierwsze kroki w futbolu na tym poziomie, ale mają bardzo dobrych zawodników, coraz lepiej sobie radzą, w młodzieżówce też fajnie grają. Argumenty patriotyczne przemawiają za tym, by grał w polskiej kadrze, ale to zależy od niego - dodał.

Młody napastnik zapewnia: Polska to mój kraj

Arkadiusz Gosik zdradził również, że PZPN interesuje się młodym napastnikiem. Nawet Sebastian Mila rozmwiał z nim przez telefon, co słyszał sam piłkarz. - Gdybym w marcu dostał powołanie z Polski i Norwegii, wybrałbym Polskę. Zostało mi to z dzieciństwa. Polska to mój kraj - wyznał Igor Gosik.

- Nie wiem, czy Norwegowie byliby rozczarowani, ale może tak. Gdyby tak się stało, musiałbym porozmawiać z norweskimi trenerami - zakończył.

Igor Gosik urodził się w Ustce. Kiedy miał cztery lata wyjechał z mamą do ojca, który wcześniej przeprowadził się do Norwegii.