Urban ostrzega reprezentanta Polski. "Nie jest w optymalnej dyspozycji"

Choć reprezentacja Polski pod wodzą Michała Probierza nie wywołuje zbyt wielu miłych wspomnień, to akurat gra Nicoli Zalewskiego w tamtym czasie mogła imponować. Wahadłowy Atalanty Bergamo, a w zeszłym sezonie jeszcze AS Romy oraz Interu Mediolan, był nierzadko jedyną ostoją naprawdę dobrej, efektownej gry. Zalewski ma jak dotąd w reprezentacji trzy gole oraz osiem asyst. Tylko dwie asysty z tego dorobku nie pochodzą z okresu kadencji Probierza. Jednak u Jana Urbana na razie tak dobrze nie jest.

Zalewski bez stabilizacji w tym sezonie. Jan Urban to widzi

Grupową rywalizację o awans na mundial Zalewski zakończył bez liczbowego konkretu. W październiku zabrakło go na zgrupowaniu z uwagi na kontuzję, ale we wrześniu oraz listopadzie nie błyszczał w przeciwieństwie do np. Jakuba Kamińskiego. Kłopoty ma też w Atalancie Bergamo. Sezon zaczął w pierwszym składzie, ale od połowy września od pierwszej minuty zagrał tylko dwukrotnie. Zmiana trenera też jeszcze nie pomogła, bo następca Ivana Juricia, czyli Raffaele Palladino w obu dotychczasowych spotkaniach wpuszczał Polaka jedynie z ławki. Jan Urban w rozmowie z portalem WP SportoweFakty przyznał wprost, że Zalewskiemu jest obecnie daleko do najwyższej formy i sytuacja w klubie jest na pewno rozczarowująca.

- Nie do końca wiem, gdzie jest powód. Wiem natomiast, że Nicola nie był w najlepszej dyspozycji i stać go na o wiele lepszą grę. Ja też liczyłem na to od samego początku, że po zmianie klubu z Interu na Atalantę będzie grał o wiele więcej. Jeśli chodzi o pozycję, to tu bym się raczej nie doszukiwał, bo Nicola jest tak dobrym zawodnikiem, że będąc w formie poradzi sobie wszędzie. Też sobie myślałem co się dzieje z tą Atalantą. Taki zawodnik za 17 milionów i nie gra zbyt często. Potem sprawdziłem, że on jest tam jednym z tańszych, więc akurat ten tok myślenia nie był trafiony - powiedział Jan Urban.

W marcu ma być znów jak w zegarku

Selekcjoner liczy jednak na to, że w marcu Zalewski znów będzie w świetnej dyspozycji w klubie. Bo są w kadrze świeże przykłady, ile to może mu dać. - Mam nadzieję, że Nicola sam wie, iż nie jest obecnie w optymalnej dyspozycji. Obecnie jeszcze mnie to do końca nie interesuje, bo mnie interesuje, żeby poszczególni zawodnicy byli w dobrej formie w marcu. Bo wtedy wiesz, że przyjeżdża zawodnik w świetnej dyspozycji i nie jest to przypadek, że do kadry wchodzi z buta. Jak np. Kamiński czy Michał Skóraś. Oni grali w klubie bardzo dobrze i przenieśli to na reprezentację - ocenił selekcjoner reprezentacji Polski. Nasza kadra zagra u siebie z Albanią 26 marca, a jeśli wygra, to w finale baraży 31 marca na wyjeździe zmierzy się z lepszym z pary Ukraina - Szwecja.

