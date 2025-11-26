PZPN ogłasza! To tam Polska zagra w półfinale baraży do MŚ

Reprezentacja Polski jest dwa kroki od awansu na mistrzostwa świata. Drużyna prowadzona przez Jana Urbana w fazie grupowej zajęła drugie miejsce i w efekcie musi grać w barażach. Biało-Czerwoni w półfinale zmierzą się z Albanią, a w ewentualnym finale z lepszym ze starcia: Ukraina - Szwecja.

PZPN ogłasza, gdzie zagramy z Albanią

W środę Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił, gdzie Polacy zagrają swój pojedynek półfinałowy w barażach o MŚ. Starcie Biało-Czerwonych z Albanią odbędzie się na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Pierwszy gwizdek sędziego 26 marca o godz. 20.45.

"Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że spotkanie półfinałowe baraży o awans do turnieju finałowego mistrzostw świata 2026 między Polską a Albanią zostanie rozegrane na PGE Narodowym w Warszawie. Rywalizacja odbędzie się 26 marca o godz. 20:45. Potencjalnym rywalem Polski w finale baraży będzie zwycięzca meczu Ukraina – Szwecja" - czytamy na Łączy nas piłka w serwisie X.

Ostatnio Polacy na PGE Narodowym grali dwa tygodnie temu w przedostatnim meczu eliminacyjnym fazy grupowej. Wtedy zremisowali z Holandią 1:1 (1:0), a pojedynek obejrzało ponad 56 tysięcy widzów. Wydaje się, że na meczu z Albanią może być komplet 58 580 widzów.

