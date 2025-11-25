To się dzieje! Nowe wieści ws. rozbudowy Stadionu Narodowego. "Poważna sprawa"

Niedawno minister sportu Jakub Rutnicki ogłosił wraz z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim, że Warszawa postara się o organizację letnich igrzysk olimpijskich 2040 lub 2044. W związku z tym szef MSiT stwierdził, że PGE Narodowy, który może pomieścić 58 tys. widzów, powinien być większy i zmieścić minimum 80 tys. kibiców. Stąd pomysł, by rozbudować ten obiekt.
Taki ruch pozwoliłby nam w przyszłości na ubieganie się o organizację finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. - Przygotowujemy te rozwiązania, rozmawiamy z architektami, z projektantami i zdajemy sobie sprawę, że to jest bardzo ważny aspekt, to centrum igrzysk, bo przecież lekkoatletyka i stadion to będzie rzecz absolutnie kluczowa - przekonywał minister.
Dziennikarze kanalsportowy.pl zapytali operatora PGE Narodowego o potencjalną rozbudowę obiektu. - Rozbudowa ma związek z szerokim projektem igrzysk olimpijskich, firmowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, które jest też właścicielem Stadionu Narodowego. Na razie nie znamy jeszcze szczegółów. Wiemy jednak, jakie są wymagania na taką imprezę, minister Jakub Rutnicki je nakreślił - oświadczył Adam Soroko, członek zarządu oficjalnego operatora Stadionu Narodowego, spółki PL.2012+ sp. z o.o.
- Na obecnym etapie odbyliśmy bardzo wstępną rozmowę z jednym z projektantów. Ma nam ona pozwolić przeanalizować dostępne rozwiązania związane z potencjalną rozbudową lub dostosowaniem obiektu. To poważna sprawa, więc zanim przejdziemy do konkretów, trzeba mieć dane na twardych liczbach. To w końcu wielki obiekt. Zbieranie tych danych to kwestia miesięcy - dodał.
Ten pomysł storpedował m.in. Mateusz Borek, który stwierdził, iż to "tragiczny pomysł" i w czterech punktach rozprawił się z tą koncepcją na platformie X.
Na razie nic nie jest przesądzone, a możliwości są analizowane. Za jakiś czas zapewne poznamy ostateczną decyzję, o ile koncepcje polityków się nie zmienią.
