To się dzieje! Nowe wieści ws. rozbudowy Stadionu Narodowego. "Poważna sprawa"

Niedawno minister sportu Jakub Rutnicki ogłosił wraz z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim, że Warszawa postara się o organizację letnich igrzysk olimpijskich 2040 lub 2044. W związku z tym szef MSiT stwierdził, że PGE Narodowy, który może pomieścić 58 tys. widzów, powinien być większy i zmieścić minimum 80 tys. kibiców. Stąd pomysł, by rozbudować ten obiekt.

REKLAMA

Zobacz wideo Skandal na Stadionie Narodowym! Wandalizm, patologia

Operator PGE Narodowego zabrał głos nt. rozbudowy obiektu

Taki ruch pozwoliłby nam w przyszłości na ubieganie się o organizację finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. - Przygotowujemy te rozwiązania, rozmawiamy z architektami, z projektantami i zdajemy sobie sprawę, że to jest bardzo ważny aspekt, to centrum igrzysk, bo przecież lekkoatletyka i stadion to będzie rzecz absolutnie kluczowa - przekonywał minister.

Dziennikarze kanalsportowy.pl zapytali operatora PGE Narodowego o potencjalną rozbudowę obiektu. - Rozbudowa ma związek z szerokim projektem igrzysk olimpijskich, firmowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, które jest też właścicielem Stadionu Narodowego. Na razie nie znamy jeszcze szczegółów. Wiemy jednak, jakie są wymagania na taką imprezę, minister Jakub Rutnicki je nakreślił - oświadczył Adam Soroko, członek zarządu oficjalnego operatora Stadionu Narodowego, spółki PL.2012+ sp. z o.o.

Zobacz też: Polska może mieć kłopoty. Oto najbardziej realny scenariusz. "Niestety"

- Na obecnym etapie odbyliśmy bardzo wstępną rozmowę z jednym z projektantów. Ma nam ona pozwolić przeanalizować dostępne rozwiązania związane z potencjalną rozbudową lub dostosowaniem obiektu. To poważna sprawa, więc zanim przejdziemy do konkretów, trzeba mieć dane na twardych liczbach. To w końcu wielki obiekt. Zbieranie tych danych to kwestia miesięcy - dodał.

Mateusz Borek o rozbudowie PGE Narodowego: Tragiczny pomysł

Ten pomysł storpedował m.in. Mateusz Borek, który stwierdził, iż to "tragiczny pomysł" i w czterech punktach rozprawił się z tą koncepcją na platformie X.

1) Dodatkowe 25 tysięcy miejsc to gigantyczna kasa wydana, absolutnie nie będzie adekwatna do zmiany pojemności. Zawsze przebudowa jest droższa od budowy.

2) Jaka bieżnia??? Nie chcemy bieżni, jeśli tam dalej ma grać kadra.

3) Do dziś się zastanawiam, dlaczego na Narodowym jest taka akustyka podczas koncertów.

4) A także, dlaczego podczas projektowania ktoś nie wpadł na pomysł (projekt kosztujący 2 miliardy złotych), by murawa mogła wyjeżdżać albo zjeżdżać i być pielęgnowana, tylko na każdy mecz trzeba kupować i kłaść nową - napisał.

Na razie nic nie jest przesądzone, a możliwości są analizowane. Za jakiś czas zapewne poznamy ostateczną decyzję, o ile koncepcje polityków się nie zmienią.

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU