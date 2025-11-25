Urban powiedział to o Miliku. Króciutko

536 - aż tyle dni minęło od ostatniego meczu Arkadiusza Milika. 31-letni polski napastnik ostatni raz zagrał 7 czerwca ubiegłego roku w meczu towarzyskim reprezentacji Polski z Ukrainą (3:1). Potem doznał poważnej kontuzji kolana, która wyeliminowała go z gry na długie miesiące. Milik w sezonie 2024/2025 w barwach Juventusu nie zagrał żadnego spotkania. W tym sezonie wciąż też nie pojawił się na boisku.

Jan Urban powiedział to o Arkadiuszu Miliku. Króciutko

Wydaje się coraz mniej prawdopodobne, by nawet jeśli Milik wróci do gry, to znów zagrał w koszulce reprezentacji Polski. Na jego temat wypowiedział się selekcjoner Jan Urban.

- Nie mam z Arkiem kontaktu. Widzieliśmy się jeszcze, jak byłem trenerem w Górniku Zabrze. Przyjechał odwiedzić klub. Rozmawiałem wtedy z nim. Nie na temat tego, czy go powołać, czy nie powołać, bo po prostu był kontuzjowany i nie grał w piłkę w tym momencie i się leczył. Ja nie widzę żadnego problemu, czy mam kontakt z zawodnikiem, czy nie mam kontaktu. Tutaj zasady są proste. Ktoś gra dobrze w piłkę, to wtedy my się jemu przyglądamy - przyznał Jan Urban w rozmowie z Super Expressem.

Arkadiusz Milik w reprezentacji Polski zagrał 73 spotkań. Jego bilans to 17 bramek i 17 asyst.

Przerwa Milika sprawia, że mało też zarabia. We wrześniu tego roku prestiżowy włoski dziennik "Tuttosport" pokazał zarobki piłkarzy Juventusu. Milik był na szarym końcu tego zestawienia. Polak dostaje 2,24 mln euro brutto (ok. 9,5 mln zł). Mniej od niego zarabia zaledwie czterech, bardzo mało znanych piłkarzy: Juan Cabal, Vasilije Adzić, Carlo Pinsoglio i Jonas Rouhi.

Juventus po 12 kolejkach zdobył 20 punktów i zajmuje siódme miejsce w tabeli Serie A. Do prowadzącej AS Romy traci siedem punktów.

