Kolejna kara dla PZPN. A najgorsze dopiero nadejdzie

Reprezentacja Polski ma za sobą dwa ostatnie tegoroczne mecze. Przed tygodniem zremisowała w Warszawie z Holandią 1:1 i wygrała na wyjeździe z Maltą 3:2. Teraz spokojnie czeka na baraże do mistrzostw świata, które odbędą się 26 i 31 marca. Spokojne nie mogą być za to władze Polskiego Związku Piłki Nożnej, które muszą się zmierzyć ze skutkami tego, co ostatnio wydarzyło się na trybunach.

Polska czeka na karę za mecz z Holandią, a tu takie wieści. Dostało się za wydarzenia... na Malcie

Chodzi o zachowanie kibiców w trakcie spotkania z Holandią. Ci w trakcie drugiej połowy odpalili race i rzucali nimi na murawę. To, że Komisja Dyscyplinarna FIFA nałoży za to na nasz związek karę, jest właściwie przesądzone. - Na pewno dostaniemy karę finansową, a i kibice mogą ucierpieć jeśli okaże się, że jakieś sektory zostaną zamknięte na mecz barażowy. (...) FIFA może wszystko zrobić - tłumaczył niedawno prezes PZPN, Cezary Kulesza w rozmowie z TVP Sport.

Szef piłkarskiej federacji ujawnił przy okazji, że za październikowy mecz z Litwą PZPN zapłacił 39,5 tysiąca franków szwajcarskich. Wszystko przez odpalone race oraz jeden z obraźliwych transparentów. W przypadku meczu z Holandią kara może okazać się jeszcze wyższa. Jak na razie FIFA decyzji w tej sprawie jeszcze nie podjęła. O dziwo zrobiła to już w przypadku rozgrywanego później mecz z Maltą.

Tyle musi zapłacić PZPN za mecz z Maltą. Padła konkretna kwota

Choć na Malcie tak drastycznych scen nie oglądaliśmy, zachowanie polskich fanów ponownie znalazło się pod lupą działaczy FIFA. Jak poinformował portal goal.pl, znów złamali oni kilka przepisów, w tym odpalali race. Z tego powodu kara dla PZPN-u wyniesie 16,5 tys. franków szwajcarskich, czyli około 75 tys. złotych.

W meczu, którego dotyczyła kara, Polacy spisali się zaskakująco słabo. Maltańczycy strzelili im wówczas dwa gole i dwukrotnie doprowadzali w nim do remisu. Na szczęście w samej końcówce zwycięstwo 3:2 dał naszej ekipie gola Piotra Zielińskiego po rykoszecie.