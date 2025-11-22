Engel całkowicie zaskoczył ws. kadry. "Bazujemy na podłożu psychologicznym"

Reprezentacja Polski wciąż jest w grze o awans na mistrzostwa świata, które odbędą się w przyszłym roku w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Kadra Jana Urbana zajęła drugie miejsce w grupie eliminacyjnej, co zapewniło naszej kadrze udział w barażach. Tam Polska zagra w półfinale z Albanią na własnym stadionie, a w przypadku zwycięstwa zmierzy się na wyjeździe z lepszym z pary Ukraina - Szwecja. Wszystko zatem pozostaje otwarte.

To jest atutem reprezentacji Polski? "Nikt nie lubi takich walczaków"

Jerzy Engel, były selekcjoner reprezentacji Polski z lat 2000-2002 był gościem programu "Cały ten Majdan" w "Przeglądzie Sportowym Onet". Engel twierdzi, że w naszej kadrze bardzo ważny jest aspekt psychologii.

- Są takie reprezentacje, jak np. Polski, które bazują na podłożu psychologicznym. My nie jesteśmy wirtuozami, jeżeli chodzi o futbol. Determinacja jest bardzo ważna, dlatego jesteśmy trudni do ogrania dla tych najlepszych zespołów, bo nikt nie lubi takich walczaków. Trzeba stworzyć taką reprezentację, której zawodnicy za parę lat będą chcieli się ze sobą spotkać - powiedział.

Jednocześnie Engel uważa, że Polska ma duży potencjał jako reprezentacja. - Potencjał jest bardzo wysoki. Kwestia jest taka, czy ten potencjał potrafi wspólnie ze sobą zapracować, żeby ujawnić te wszystkie atuty, które w nim drzemią. Cieszę się, że obecnemu selekcjonerowi udało się poskładać ten zespół i zrobić z niego wspólnotę. Widać, że między zawodnikami jest chemia i to jest najważniejsze. Gwiazdy są, a zespół buduje się wokół gwiazd - dodaje były selekcjoner.

Tak Urban ocenia losowanie. "Mamy wystarczająco dużo czasu"

Jak Jan Urban ocenił losowanie ścieżki barażowej? - Nie możemy narzekać. Gramy pierwsze spotkanie z Albanią u siebie. Jesteśmy faworytem, nie boję się tego powiedzieć. Wiadomo, że w jednym meczu może się wszystko wydarzyć, ale mecz u siebie to atut, który musimy wykorzystać. Będziemy ich analizować, mamy na to wystarczająco dużo czasu. Ten czas powoduje, że nie możemy mówić o większych konkretach - tłumaczył selekcjoner Biało-Czerwonych.

Mecze barażowe o awans na MŚ 2026 odbędą się 26 i 31 marca przyszłego roku. Relacje tekstowe na żywo z meczów reprezentacji Polski w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

