Urban powiedział, że na niego nie liczy. Tak zareagował. Jedno słowo

Mateusz Klich jeszcze w rundzie wiosennej występował w lidze MLS. Był zawodnikiem Atlanty United. Po powrocie do Cracovii rozegrał dziesięć spotkań we wszystkich rozgrywkach. Jeśli ktoś spojrzy na rubrykę statystyczną i zauważy, że 35-latek nie strzelił gola i ma jedną asystę, to może pomyśleć, iż nie wnosi do zespołu zbyt wiele. Tymczasem Klich jest idealnym przykładem tego, że najważniejsze liczby nie wyrażają w futbolu wszystkiego. To zawodnik, który notuje sporo odbiorów, często rozpoczyna akcje swojej drużyny. Wykonuje na boisku katorżniczą pracę. Widać, że nie stracił jakości.
Patrząc na naprawdę dobrą grę Klicha, nie dziwi, że część kibiców z chęcią widziałaby go w reprezentacji Polski. Sam zawodnik pewnie też o tym marzy, ale ostatnio szybko uciął temat kadry.
- Dużo padło pytań o reprezentację, ale czytałem w Internecie, że nie jestem na radarze. Tyle… - powiedział zrezygnowany w rozmowie z "Gazetą Krakowską".
To była odpowiedź na październikowy wywiad Jana Urbana, selekcjonera polskiej kadry. W reprezentacji nie brakuje doświadczonych zawodników, ale akurat dla Klicha miejsca w niej nie ma.
- Nie mam zamiaru owijać w bawełnę: Mateusz Klich jest poza moim radarem - powiedział stanowczo selekcjoner w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.
W ostatnich trzech spotkaniach ligowych Cracovia nie odniosła zwycięstwa. Do domowego pojedynku z Motorem Lublin przystępuje na szóstej pozycji w tabeli. Klich wyraził uznanie dla obecnego poziomu w PKO Ekstraklasie.
- Nie chcę powiedzieć, że jestem zaskoczony, bo oglądałem ekstraklasę będąc za granicą. Rozmawiałem w Atlancie z Bartkiem Sliszem i powiedział mi, że będę zdziwiony. Jakość piłkarzy idzie do przodu, nie jest łatwo. Wszystkie stadiony są praktycznie pełne, wróciła moda na piłkę nożną - skwitował.
Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!