Syn Urbana mówi o jego przyszłości. Krótki komunikat po planach PZPN

Jan Urban przejął reprezentację Polski, kiedy ta była w chaosie po kadencji Michała Probierza. Trzeba było poprawić nie tylko grę, ale również atmosferę. Po kilku miesiącach z Urbanem u steru można powiedzieć, że w obu przypadkach Biało-Czerwoni idą w dobrym kierunku.

Urban z bardzo dobrą serią

Reprezentacja Polski rozegrała za kadencji Urbana już sześć spotkań. Cztery z nich wygrała, a dwa zremisowała. Istotny jest fakt, że oba remisy miały miejsce w starciach z Holandią, czyli dużo mocniejszym przeciwnikiem od Biało-Czerwonych. Podopieczni Urbana zapewnili sobie miejsce w barażach do mistrzostw świata jeszcze przed ostatnią kolejką eliminacji.

Patrząc na naprawdę dobrą grę polskich piłkarzy, część ekspertów nawoływała do tego, by Polski Związek Piłki Nożnej przedłużył umowę z Urbanem jeszcze przed marcowymi barażami. Według nich trener miałby wtedy spokój, co do dalszej współpracy z reprezentacją. Oczywiście zostałby na stanowisku nawet w przypadku braku awansu na mundial. PZPN nie zamierza jednak działać przy umowie przed marcową rozgrywką.

"PZPN nie planuje przedłużać kontraktu Jana Urbana przed barażami. Obowiązuje obecna umowa i decyzja, co dalej, w marcu - zgodnie z zapisami. Awans na mundial automatycznie przedłuża kontrakt" - napisał Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl.

Syn Urbana mówi wprost. "Żeby wszyscy byli zadowoleni"

Informację przekazaną przez Włodarczyka szybko skomentował Piotr Urban, syn selekcjonera. "I bardzo dobrze. Ważne, żeby wszyscy byli zadowoleni, a nie tylko pracował dlatego, że kontrakt był już podpisany. Będzie mundial to zostanie. Nie będzie to też może zostać, jeśli będą tego chcieli" - podkreślił.

Piotr Urban jest znany jako ekspert Eleven Sports i Polsatu, ale również dyrektor sportowy w akademii Widzewa Łódź. Co jakiś czas wypowiada się na temat występów reprezentacji.

