A jednak! Boniek bije się w pierś ws. Brzęczka. "Każdy może się pomylić"

Kadra Jerzego Brzęczka robi furorę w ostatnim czasie. Na początku sierpnia przejął ją Jerzy Brzęczek, który wcześniej pracował z dorosłą reprezentacją, ale przed mistrzostwami Europy 2020 (rozgrywanymi w 2021 roku) został zwolniony przez Zbigniewa Bońka po 2,5 roku. Były prezes PZPN tłumaczył m.in. w "Cafe Futbol", że "powstały pewne rzeczy, które to wszystko spowodowały". - Umówmy się co do jednej rzeczy: tylko Zbigniew Boniek mógł wtedy z Jerzego Brzęczka zrobić selekcjonera. Zrobiłem bardzo dobry krok. Musiałem podjąć taką decyzję, bo zaistniały sytuacje, które nie miały nic wspólnego z boiskiem - mówił jakiś czas temu.

Boniek "nie widział" Brzęczka w U-21

Teraz Jerzy Brzęczek odnosi sukcesy z kadrą U-21 w eliminacjach do mistrzostw Europy. Biało-Czerwoni nie przegrali meczu i stracili tylko jednego gola, a grali z taką potęgą jak Włochy. To właśnie z Italią straciliśmy tę bramkę, ale w trzy minuty "superrezerwowi" Bogacz i Kuziemka w trzy minuty odwrócili losy tego spotkania. Po sześciu meczach mamy komplet 18 punktów i jesteśmy na najlepszej drodze do awansu na młodzieżowe Euro.

Po objęciu młodzieżówki przez Jerzego Brzęczka takim optymistą nie był Zbigniew Boniek. W sierpniu napisał o tym, co myśli w serwisie X. "Mnie się wydaje, że JB (Jerzy Brzęczek - przyp. red.) może jeszcze dużo dobrych rzeczy zrobić i coś udowodnić, ale w U-21 to go nie widzę dobrze" - napisał.

Zbigniew Boniek bije się w pierś. "Każdy może się pomylić"

Teraz w swoim stałym cyklu na "Weszło" były prezes PZPN odniósł się do tych słów. - Rzeczywiście, napisałem, że nie jest to moim zdaniem najlepsza opcja. Tak mi się wydawało, każdy może się pomylić. Dla mnie trener jest jak pogoda. Pogoda jest zawsze – tylko czasami jest lepsza, a czasami gorsza. Tak samo jest z trenerami. Mają wiedzę i umiejętności – i czasami idzie im lepiej, a czasami gorzej - wyznał.

- Jurek po tym, jak skończył pracę w reprezentacji, poszedł do Wisły Kraków i miał swój udział w tym, że Wisła spadła do I ligi. Natomiast ja muszę powiedzieć tak: że ja Jurkowi życzę jak najlepiej! Bo to jest trener, którego ja wybrałem na selekcjonera pierwszej reprezentacji. Niestety półtora roku po tym, jak zakwalifikowaliśmy się na Euro, doszedłem do wniosku, że musimy się pożegnać. Tak jak już mówiłem: to nie aspekty sportowe były decydujące - przypomniał.

Na koniec Zbigniew Boniek zaznaczył, że w każdym meczu trzyma kciuki za polską młodzieżówkę. - Jest to naprawdę dobry rocznik, mają fajnych chłopaków. Niech wygrywają, niech wejdą do finałów, niech nawet wygrają finał i wszystko co mają do wygrania. A ja będę tylko się z tego powodu cieszył - zakończył.

