Wszystko jasne ws. kontraktu Urbana. PZPN zdecydował
Jan Urban znakomicie rozpoczął pracę w reprezentacji Polski. Z sześciu meczów cztery wygrał, a dwa zremisował. Mimo to nadal nie wiadomo, czy wkrótce nie straci stanowiska. Choć PZPN nigdy tego nie potwierdził, wydaje się, że jego umowa obowiązuje do zakończenia baraży. Pojawiły się jednak apele, by ją przedłużyć bez względu na to, czy uda się awansować na MŚ. Według portalu Meczyki.pl PZPN już podjął w tej sprawie decyzję.
>Jan Urban nowym selekcjonerem pilkarskiej reprezentacji Polski
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Gdy Jan Urban w lipcu tego roku obejmował stanowisko selekcjonera, jedna rzecz została owiana tajemnicą. Chodzi o długość jego kontraktu. Nie chciał jej ujawnić ani sam trener, ani prezes PZPN-u Cezary Kulesza. Nieoficjalnie mówiło się jednak, że umowa obowiązuje do końca eliminacji do MŚ lub końca baraży. A ponieważ te odbędą się już w marcu przy okazji najbliższego zgrupowania kadry, temat kontraktu po raz kolejny zaczął wzbudzać spore zainteresowanie.

Zobacz wideo Jaki jest Jan Urban? Kosecki: Gdy wchodzi do nowej szatni robi zawsze to samo. To jest DNA Jana Urbana!

Gruchnęło ws. kontraktu Urbana. A jednak!

Dziennikarz Mateusz Borek apelował nawet na antenie Kanału Sportowego, by umowa z Urbanem została przedłużona jeszcze przed rozegraniem baraży. Twierdził natomiast, że podpisany dokument zakłada, że zostanie przedłużony automatycznie, w momencie, w którym Polska wywalczyłaby awans na mundial. Tych informacji nie potwierdził jednak Cezary Kulesza. - My takich rzeczy nie zdradzamy. Na pewno wywiążemy się z umowy. O szczegółach kontraktu nie chcę spekulować publicznie - powiedział w rozmowie z TVP Sport. Tymczasem w całej tej sprawie pojawiły się nowe wieści.

Ujawnił je portal Meczyki.pl. Jak przekazał w piątek, PZPN nie zamierza przedłużać umowy z Urbanem przed barażami. Oznacza to, że selekcjoner nadal nie może być pewny o swoją przyszłość. A o tej mogą zadecydować właśnie wyniki marcowych meczów. Portal zaznaczył, że w umowie: "istnieją różne zapisy, które mówią o przedłużeniu lub rozwiązaniu kontraktu z selekcjonerem po spotkaniach barażowych".

Pierwszy mecz barażowy z udziałem reprezentacji Polski zostanie rozegrany 26 marca na Stadionie Narodowym w Warszawie. Naszym rywalem będzie Albania. Jeżeli Biało-Czerwoni wygrają, o przepustkę na mistrzostwa świata w USA, Meksyku i Kanadzie zmierzą się ze zwycięzcą meczu Ukraina - Szwecja. Już wiadomo, że gospodarzem drugiego starcia na pewno będą nasi rywale.

