Wszystko jasne ws. kontraktu Urbana. PZPN zdecydował

Gdy Jan Urban w lipcu tego roku obejmował stanowisko selekcjonera, jedna rzecz została owiana tajemnicą. Chodzi o długość jego kontraktu. Nie chciał jej ujawnić ani sam trener, ani prezes PZPN-u Cezary Kulesza. Nieoficjalnie mówiło się jednak, że umowa obowiązuje do końca eliminacji do MŚ lub końca baraży. A ponieważ te odbędą się już w marcu przy okazji najbliższego zgrupowania kadry, temat kontraktu po raz kolejny zaczął wzbudzać spore zainteresowanie.

Dziennikarz Mateusz Borek apelował nawet na antenie Kanału Sportowego, by umowa z Urbanem została przedłużona jeszcze przed rozegraniem baraży. Twierdził natomiast, że podpisany dokument zakłada, że zostanie przedłużony automatycznie, w momencie, w którym Polska wywalczyłaby awans na mundial. Tych informacji nie potwierdził jednak Cezary Kulesza. - My takich rzeczy nie zdradzamy. Na pewno wywiążemy się z umowy. O szczegółach kontraktu nie chcę spekulować publicznie - powiedział w rozmowie z TVP Sport. Tymczasem w całej tej sprawie pojawiły się nowe wieści.

Ujawnił je portal Meczyki.pl. Jak przekazał w piątek, PZPN nie zamierza przedłużać umowy z Urbanem przed barażami. Oznacza to, że selekcjoner nadal nie może być pewny o swoją przyszłość. A o tej mogą zadecydować właśnie wyniki marcowych meczów. Portal zaznaczył, że w umowie: "istnieją różne zapisy, które mówią o przedłużeniu lub rozwiązaniu kontraktu z selekcjonerem po spotkaniach barażowych".

Pierwszy mecz barażowy z udziałem reprezentacji Polski zostanie rozegrany 26 marca na Stadionie Narodowym w Warszawie. Naszym rywalem będzie Albania. Jeżeli Biało-Czerwoni wygrają, o przepustkę na mistrzostwa świata w USA, Meksyku i Kanadzie zmierzą się ze zwycięzcą meczu Ukraina - Szwecja. Już wiadomo, że gospodarzem drugiego starcia na pewno będą nasi rywale.