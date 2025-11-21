Cała Polska sprowadzona na ziemię ws. awansu na MŚ 2026. "Wielka pułapka"

Reprezentacja Polski zajęła drugie miejsce w grupie eliminacyjnej do mistrzostw świata 2026, tuż za Holandią. Dzięki temu kadra Jana Urbana będzie rywalizować w marcu przyszłego roku w barażach. Teraz jest już jasne, że w półfinale baraży Polska zagra u siebie z Albanią, a w przypadku awansu do finału zmierzy się na wyjeździe z lepszym z pary Ukraina - Szwecja.
Wątek losowania baraży był głównym tematem podczas piątkowego programu "To jest Sport.pl". Co eksperci sądzą o tym, że w ścieżce barażowej Biało-Czerwonych jest Albania, Ukraina i Szwecja?
- W ogóle ja mam taką teorię, że polska piłka jest najsilniejsza po losowaniach. Zawsze to powtarzam i znowu jest tak. Wylosowano nam rywali, jesteśmy już mistrzami świata, bukujemy hotele w Nowym Jorku i już wyjeżdżamy wszędzie. No spoko, taka polska tradycja, że zawsze najmocniejsi jesteśmy tuż po wyciągnięciu kulek. Uważam, że każde losowanie byłoby trudne, potencjalną wielką pułapką jest mecz ze Szwecją - powiedział Piotr Żelazny.
- Poziom mobilizacji Szwedów w eliminacjach był żaden, bo oni wiedzieli, że wchodzą do baraży przez Ligę Narodów. Żaden od pewnego czasu oczywiście. To nie jest tak, że oni pokpili sprawę i nie chcieli awansować przez grupę. Jak sobie popatrzymy na składy, to skład w marcu będzie kompletnie inny. W ogóle rozmowa, co będzie w marcu w piłce nożnej nie ma większego sensu. To jest wieczność. Może okazać się, że w marcu nasza kadra będzie wyglądać kompletnie inaczej - kontuzje, zwyżka formy, zniżka formy. Wszystko jest możliwe. Możemy wyłącznie dywagować. To losowanie niezłe, ale 26 marca może być inaczej - dodaje dziennikarz.
Zobacz też: Ekstraklasowy stadion wreszcie ukończony! Kapitalne wieści
- Jest tyle czasu... w piłce nożnej jeden dzień potrafi wywrócić wszystko do góry nogami. Mieszkasz sobie raz w Warszawie, a następnego dnia musisz być np. w innej części Polski. Za dużo czasu jest, byśmy mogli coś mądrego powiedzieć - tłumaczy Jakub Kosecki.
Żelazny nie ma wątpliwości, że Szwecja będzie bardzo trudnym rywalem dla Polski, jeżeli dojdzie do tego starcia w finale baraży.
- Szwedzi mieli taką grupę, że byli przekonani, że awansują. Jak patrzę teraz na to, jak może wyglądać Szwecja, jak dojdzie do niej Alexander Isak, który w końcu zacznie w Liverpoolu grać. Nie wierzę, że on będzie tam ciałem obcym do marca. Viktor Gyokeres też się dopiero uczy Arsenalu i ligi angielskiej, ale gole już zdobywa. W środku gra Lucas Bergvall, Yasin Ajari, Markus Rosenberg. To jest kawał kapeli. Mają swoje gigantyczne problemy - opowiada dziennikarz TVP Sport.
- Patrząc na to, jakich mają zawodników, to mają lepszych graczy od nas. Teraz głowa Grahama Pottera jest w tym, żeby z nich zrobić zespół. Wiemy, jak działają selekcjonerzy. To nie jest tylko praca na boisku, to jeżdżenie do tych zawodników, rozmawianie z nimi, budowanie atmosfery. Potter to jest Anglik, który zaczynał pracę w Szwecji. Doprowadził zespół ze szwedzkiej wsi do europejskich pucharów. Miał teraz trudny moment w karierze, w Chelsea miał kompletny bałagan. Potter w Szwecji to nie jest dobra wiadomość dla nas - tłumaczył Żelazny.
Mecze Polski w barażach do mistrzostw świata 2026 odbędą się 26 i 31 marca przyszłego roku. Relacje tekstowe na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!