Policzyli! Oto szanse reprezentacji Polski na awans na MŚ 2026

W czwartkowe popołudnie poznaliśmy drabinkę, jaką musi pokonać reprezentacja Polski, żeby awansować na przyszłoroczne mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. W półfinale baraży Biało-Czerwoni podejmą u siebie Albanię, a w ewentualnym finale będą gośćmi w rywalizacji ze zwycięzcą spotkania Ukraina - Szwecja.

Oto matematyczne szanse reprezentacji Polski na awans na mistrzostwa świata

Na dzisiaj wydaje się, że losowanie było szczęśliwe dla reprezentacji Polski, ale co będzie wiosną przyszłego roku? Można odpowiedzieć, że "tego nie wie nikt", jak śpiewał przed laty Bohdan Łazuka. Statystycy i matematycy wzięli jednak kalkulatory w dłoń i policzyli prawdopodobieństwo awansu na mundial.

Zajmujący się m.in. klubowym rankingiem UEFA Piotr Klimek wyliczył, że w naszej ścieżce barażowej najwięcej szans na awans ma Ukraina - 43%, następnie Polska - 30,9%, trzecia jest Szwecja - 17,2%, a na końcu Albania - 8,9%. Podobnie nasze szanse widzi użytkownik AbsurDB, u którego mamy dokładnie 31% szans na awans na przyszłoroczny mundial.

Nieco inne wyliczenia procentowe przedstawili za to statystycy z We Global Football. Ich zdaniem także Ukraina ma największe szanse z naszej ścieżki - 42,6%. Za to Polska - 26,3%, a tuż za nią Szwecja - 21,1% i Albania - 10%.

Ale to tylko wyliczenia. A wszystko, jak zawsze, zweryfikuje boisko.

Mecz półfinałowy w barażach o mistrzostwa świata między Polską i Albanią zaplanowano na czwartek 26 marca 2026 roku. Finał baraży ze zwycięzcż spotkania Ukraina - Szwecja zostanie rozegrany pięć dni później - we wtorek 31 marca.