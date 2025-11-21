Policzyli! Oto szanse reprezentacji Polski na awans na MŚ 2026

W czwartkowe popołudnie poznaliśmy drabinkę, jaką musi pokonać reprezentacja Polski, żeby awansować na przyszłoroczne mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. W półfinale baraży Biało-Czerwoni podejmą u siebie Albanię, a w ewentualnym finale będą gośćmi w rywalizacji ze zwycięzcą spotkania Ukraina - Szwecja.
Na dzisiaj wydaje się, że losowanie było szczęśliwe dla reprezentacji Polski, ale co będzie wiosną przyszłego roku? Można odpowiedzieć, że "tego nie wie nikt", jak śpiewał przed laty Bohdan Łazuka. Statystycy i matematycy wzięli jednak kalkulatory w dłoń i policzyli prawdopodobieństwo awansu na mundial.
Zajmujący się m.in. klubowym rankingiem UEFA Piotr Klimek wyliczył, że w naszej ścieżce barażowej najwięcej szans na awans ma Ukraina - 43%, następnie Polska - 30,9%, trzecia jest Szwecja - 17,2%, a na końcu Albania - 8,9%. Podobnie nasze szanse widzi użytkownik AbsurDB, u którego mamy dokładnie 31% szans na awans na przyszłoroczny mundial.
Nieco inne wyliczenia procentowe przedstawili za to statystycy z We Global Football. Ich zdaniem także Ukraina ma największe szanse z naszej ścieżki - 42,6%. Za to Polska - 26,3%, a tuż za nią Szwecja - 21,1% i Albania - 10%.
Ale to tylko wyliczenia. A wszystko, jak zawsze, zweryfikuje boisko.
Mecz półfinałowy w barażach o mistrzostwa świata między Polską i Albanią zaplanowano na czwartek 26 marca 2026 roku. Finał baraży ze zwycięzcż spotkania Ukraina - Szwecja zostanie rozegrany pięć dni później - we wtorek 31 marca.
