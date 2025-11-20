Tomaszewski zupełnie szczerze o barażach. "Strach byłoby do nich jechać"

Polscy kibice mogą odbierać losowanie ścieżek barażowych za szczęśliwe. Wprawdzie nasza reprezentacja ostatecznie znalazła się w drugim koszyku, ale z trzeciego trafiła na Albanię. Tej drużyny można byłoby się obawiać znacznie bardziej podczas gry na wyjeździe. Dwa lata temu Polacy sami się o tym przekonali, kiedy grali na Bałkanach mecz eliminacji Euro 2024. Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem na trybunach doszło do zamieszek, a zaraz po nim pole karne Wojciecha Szczęsnego zostało obrzucone racami.

Polska przegrała tamto spotkanie 0:2, choć należy pamiętać, że pod wodzą Fernando Santosa kadra znajdowała się w zupełnie innym położeniu niż obecnie. Mimo to Jan Tomaszewski zwrócił uwagę, że gra z krewkimi Albańczykami na własnym terenie to ogromny atut.

- Na całe szczęście gramy z Albanią u siebie, bo do nich, przepraszam, że tak powiem, strach byłoby jechać. To jest dobre losowanie, damy sobie z nimi radę. Jeśli chcemy awansować na mistrzostwa świata, to spotkanie z nimi musimy po prostu wygrać i tak się stanie. Jesteśmy po prostu lepsi od drużyny albańskiej - powiedział 77-latek.

Tomaszewski obawia się gry z Ukrainą. "To nieobliczalny zespół"

W razie zwycięstwa podopieczni Jana Urbana zmierzą się z triumfatorem meczu Ukraina - Szwecja. Być może zdarzy się tak, że niezależnie od rywala mecz zostanie rozegrany w naszym kraju. Szwedzi zostali wylosowani z czwartego koszyka, zatem podczas gry z nimi Polacy będą gospodarzami. Z kolei Ukraina ze względu na rosyjską inwazję rozgrywa mecze poza granicami swojego państwa. Te eliminacji MŚ 2026 grała w Polsce.

Jan Tomaszewski wyraził jednak spore obawy wobec rywalizacji z Ukraińcami: - To nieobliczalny zespół, potrafią zagrać słabo, ale potrafią zagrać znakomicie i to z mocnym rywalem. W meczach towarzyskich wypadają różnie, bo wiemy w jakim stanie jest ich kraj, ale jak dochodzi do potyczek o punkty, to naprawdę są nieobliczalni. Zresztą potwierdzają to też ich drużyny klubowe.

Mecz Polska - Albania odbędzie się 26 marca 2026 roku. Z kolei na 31 marca zaplanowane są spotkania finałowe baraży.

