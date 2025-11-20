Cała Polska huczy o decyzji Lewandowskiego. Boniek mówi wprost

Ostatni czas był bardzo trudny dla Roberta Lewandowskiego. Na początku tego sezonu doznał kontuzji, która wykluczyła go z gry w pierwszych kolejkach. Później, kiedy już wrócił do wyjściowego składu nadeszła przerwa reprezentacyjna i mecz z Litwą, w którym doznał kolejnego urazu. Aktualnie kapitan reprezentacji Polski wrócił do zdrowia - strzelił hat-tricka z Celtą Vigo i wrócił do strzelania w kadrze. Zaczął od pięknej asysty z Holandią, a w starciu z Maltą strzelił gola i również dołożył asystę.

"Last dance" Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski?

Nie tak dawno temu - w czerwcu, jego przyszłość w reprezentacji Polski stała pod ogromnym znakiem zapytania. Poprzednik Jana Urbana - Michał Probierz postanowił mu odebrać mu opaskę kapitańską, na co Lewandowski zareagował wpisem, że rezygnuje z gry w Biało-Czerwonych barwach.

"Biorąc pod uwagę okoliczności i utratę zaufania do selekcjonera reprezentacji Polski postanowiłem, do kiedy jest trenerem, zrezygnować z gry dla reprezentacji Polski. Mam nadzieję, że jeszcze będzie mi dane zagrać dla najlepszych kibiców na świecie" - napisał wówczas w mediach społecznościowych.

Niestety kariera Roberta Lewandowskiego powoli dobiega końca. Jeśli chodzi o piłkę klubową, to wszystko wskazuje na to, że po sezonie odejdzie z FC Barcelony. Mówi się, że ma oferty z MLS, Arabii Saudyjskiej, czy AC Milan. Z kolei w przypadku kadry coraz częściej pojawiają się głosy, że mistrzostwa świata 2026 - jeśli się zakwalifikujemy - będą ostatnią dużą imprezą dla napastnika. Ponadto mówi się, że jeśli polegniemy w barażach, być może ta decyzja Lewandowskiego o zakończeniu kariery reprezentacyjnej zostanie podjęta szybciej.

Boniek o przyszłości Lewandowskiego. "Robert da sobie spokój"

O przyszłość "Lewego" dziennikarze Interii zapytali Zbigniewa Bońka. - Wydaje mi się, że brak wyjazdu na mistrzostwa świata spowoduje, że Robert da sobie spokój. Nie sądzę, by myślał o powalczeniu o Euro 2028 i pojechaniu tam jako 40-letni piłkarz. Mam nadzieję, że jeśli się pożegna z kadrą, to na mistrzostwach świata - oświadczył.

Teraz najważniejsze dla Lewandowskiego i reprezentacji Polski są baraże o mundial 2026. W półfinale zmierzymy się z Albanią (26 marca). Jeśli wygramy, zmierzymy się ze zwycięzcą spotkania Ukraina - Szwecja.

