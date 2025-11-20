Powrót na stronę główną
Boniek się nie certolił. Tak zareagował na pytanie o kontrakt dla Urbana
- To w ogóle nie jest temat - powiedział Zbigniew Boniek na łamach Interii, kiedy usłyszał pytanie o nowym kontrakcie dla Jana Urbana. Długość umowy selekcjonera jest owiana tajemnicą, ale m.in. Mateusz Borek ujawnił informacje, że po awansie na mundial ma on być automatycznie przedłużony. Były prezes PZPN wskazał, co jest w tej chwili najważniejsze.
Zbigniew Boniek i Jan Urban
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl/ Screen - https://www.youtube.com/live/dsoVqY1pxrc

Jan Urban nie przegrał jeszcze meczu jako selekcjoner reprezentacji Polski. Zremisował dwa mecze z Holandią (po 1:1), następnie wygrał z Maltą (3:2), Litwą (2:0), Finlandią (3:1) w eliminacjach do mistrzostw świata oraz pokonał Nową Zelandię 1:0 w sparingu.

Przyszłość Jana Urbana w reprezentacji zależy od baraży MŚ

Teraz reprezentacja Polski pod jego wodzą stanie przed szansą awansu na mistrzostwa świata. W barażach zmierzymy się z Albanią u siebie, a jeśli wygramy, czeka nas starcie z triumfatorem pojedynku Ukraina - Szwecja.

Od baraży zależy przyszłość Jana Urbana w kadrze. Według doniesień Mateusza Borka miałby zostać on przedłużony automatycznie, w momencie, w którym Polska wywalczyłaby awans na mundial. Cezary Kulesza nie potwierdził tych słów i zasłonił się tym, że nie zdradza takich informacji.

Boniek o kontrakcie Urbana: To w ogóle nie jest temat

O kontrakt Jana Urbana został zapytany w rozmowie z Interią Zbigniew Boniek. Wszystko przez sugestie, by przedłużyć współpracę z tym trenerem, nawet jakby się nam nie udało zakwalifikować na MŚ. - To w ogóle nie jest temat. Janek ma aktualnie kontrakt i tylko to się liczy - stwierdził i podał przykład byłego trenera młodzieżówki.

- Przed Euro U-21 przedłużono kontrakt z Adamem Majewskim, a on później nie wziął na turniej Urbańskiego czy Oyedele. Na razie jest dobrze, po co mieszać. Jeśli Janek wygra baraże, to kontrakt się sam przedłuży. A jak przegra, to i tak można usiąść i porozmawiać, zobaczyć, w jakim stylu odpadliśmy i tak dalej - podkreślił.

Zbigniew Boniek ocenił Jana Urbana: Unika szaleństw

Zbigniew Boniek został także poproszony o ocenę dotychczasowej pracy Jana Urbana. - U Janka jest wszystko normalnie, a żeby coś było dobrze, to musi być normalnie. Nie można być ciągle podekscytowanym. Janek unika szaleństw, każda jego decyzja z czegoś wynika, nie ma powołań z kosmosu, czy dziwnych zmian z meczu na mecz - wymienił.

- On ma świetny charakter, nasycony hiszpańską mentalnością, spokojem, dystansem, uśmiechem. Nie ma potrzeby udawać kogoś, kim nie jest, a reprezentacja ten mental od niego przejmuje  - podkreślił.

- Oby w przypadku Janka udało się przejść baraże, bo uważam, że z nich trudniej o awans na mundial, niż na mundialu o awans z grupy. Tam wychodzą dwie najlepsze drużyny z dwóch pierwszych miejsc i jeszcze osiem na dwanaście z trzecich. Żeby nie wyjść z takiej grupy, to trudna sprawa - zakończył.

