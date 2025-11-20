Boniek się nie certolił. Tak zareagował na pytanie o kontrakt dla Urbana

Jan Urban nie przegrał jeszcze meczu jako selekcjoner reprezentacji Polski. Zremisował dwa mecze z Holandią (po 1:1), następnie wygrał z Maltą (3:2), Litwą (2:0), Finlandią (3:1) w eliminacjach do mistrzostw świata oraz pokonał Nową Zelandię 1:0 w sparingu.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski poleci na mundial. Urban zrobił coś niezwykłego

Przyszłość Jana Urbana w reprezentacji zależy od baraży MŚ

Teraz reprezentacja Polski pod jego wodzą stanie przed szansą awansu na mistrzostwa świata. W barażach zmierzymy się z Albanią u siebie, a jeśli wygramy, czeka nas starcie z triumfatorem pojedynku Ukraina - Szwecja.

Od baraży zależy przyszłość Jana Urbana w kadrze. Według doniesień Mateusza Borka miałby zostać on przedłużony automatycznie, w momencie, w którym Polska wywalczyłaby awans na mundial. Cezary Kulesza nie potwierdził tych słów i zasłonił się tym, że nie zdradza takich informacji.

Boniek o kontrakcie Urbana: To w ogóle nie jest temat

O kontrakt Jana Urbana został zapytany w rozmowie z Interią Zbigniew Boniek. Wszystko przez sugestie, by przedłużyć współpracę z tym trenerem, nawet jakby się nam nie udało zakwalifikować na MŚ. - To w ogóle nie jest temat. Janek ma aktualnie kontrakt i tylko to się liczy - stwierdził i podał przykład byłego trenera młodzieżówki.

Zobacz też: Wylosowali Polskę, a prezes z Albanii robi to. Tak się tłumaczy

- Przed Euro U-21 przedłużono kontrakt z Adamem Majewskim, a on później nie wziął na turniej Urbańskiego czy Oyedele. Na razie jest dobrze, po co mieszać. Jeśli Janek wygra baraże, to kontrakt się sam przedłuży. A jak przegra, to i tak można usiąść i porozmawiać, zobaczyć, w jakim stylu odpadliśmy i tak dalej - podkreślił.

Zbigniew Boniek ocenił Jana Urbana: Unika szaleństw

Zbigniew Boniek został także poproszony o ocenę dotychczasowej pracy Jana Urbana. - U Janka jest wszystko normalnie, a żeby coś było dobrze, to musi być normalnie. Nie można być ciągle podekscytowanym. Janek unika szaleństw, każda jego decyzja z czegoś wynika, nie ma powołań z kosmosu, czy dziwnych zmian z meczu na mecz - wymienił.

- On ma świetny charakter, nasycony hiszpańską mentalnością, spokojem, dystansem, uśmiechem. Nie ma potrzeby udawać kogoś, kim nie jest, a reprezentacja ten mental od niego przejmuje - podkreślił.

- Oby w przypadku Janka udało się przejść baraże, bo uważam, że z nich trudniej o awans na mundial, niż na mundialu o awans z grupy. Tam wychodzą dwie najlepsze drużyny z dwóch pierwszych miejsc i jeszcze osiem na dwanaście z trzecich. Żeby nie wyjść z takiej grupy, to trudna sprawa - zakończył.

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU