Wylosowali Polskę, a prezes z Albanii robi to. Tak się tłumaczy

We wtorkowe popołudnie reprezentacja Polski poznała swoją przyszłość w barażach o awans na mistrzostwa świata. W półfinale Biało-Czerwoni zagrają u siebie z Albanią, a jeśli poradzą sobie z tym rywalem, to w finale czekać ich będzie starcie z wygranym z pary Ukraina - Szwecja. Podczas ceremonii losowania wielu dostrzegło uśmiechy na twarzy Armanda Duki, szefa albańskiego związku piłki nożnej. Czym był spowodowany?

Tak w Albanii widzą losowanie. "Cieszę się"

- Uśmiech? Tak się złożyło, że nie podobały mi się te pierwsze, Włochy i Walia. Cieszę się, że wyeliminowaliśmy te pierwsze, więc śmiałem się, kiedy ich unikaliśmy - powiedział z rozbrajającą szczerością cytowany przez portal newsport.al.

- Nie mam żadnych preferencji, bo wszyscy są silni. Jestem szczęśliwy i uśmiechnięty, bo jesteśmy tutaj. Dziękujemy zawodnikom i sztabowi, którzy umożliwili nam grę w barażach. Polska to silny przeciwnik, wszyscy są silni, ale damy z siebie wszystko. Zagramy w Warszawie w marcu - dodał.

Czy jego zdaniem losowanie ma znaczenie? Niekoniecznie. Duka przypomniał najnowsze czasy albańskiej piłki.

Korzystny los? Meczów piłkarskich nie wygrywa się ani nie przegrywa w losowaniu. Byliśmy rozczarowani losowaniem eliminacji, ale ostatecznie zajęliśmy drugie miejsce. Mamy nadzieję, że zawodnicy będą gotowi i w dobrej formie. Że nie mają żadnych kontuzji i że mamy ich wszystkich - skwitował działacz.

Albańczycy w fazie grupowej eliminacji do mistrzostw świata trafili do grupy z Anglią, Serbią, Łotwą i Andorą. Zgromadzili 14 punktów i to mimo że w ośmiu meczach zdobyli zaledwie siedem goli. Stracili jednak tylko pięć.

Albania ma złe wspomnienia z wyjazdowych meczów z Polską. Biało-Czerwoni w 2021 roku, pod wodzą Paulo Sousy, pokonali Albańczyków w Warszawie (4:1), a dwa lata później - prowadzeni przez Fernando Santosa, w stolicy wygrali 1:0. Miejmy nadzieję, że w marcu 2026 roku będzie podobnie.

