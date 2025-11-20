Poważne ostrzeżenie dla Urbana! "Eliminacje były katastrofalne, ale..."

W czwartkowe, wczesne popołudnie rozlosowano ścieżki barażowe do przyszłorocznych mistrzostw świata, które odbędą się w USA, Kanadzie i Meksyku. Reprezentacja Polski w półfinale baraży zagra u siebie z Albanią, a w potencjalnym finale zmierzy się w roli gościa ze zwycięzcą pary Ukraina - Szwecja. Jak na losowanie zareagowano w Sztokholmie, Goteborgu, Malmoe i innych szwedzkich miastach? Głos zabrał Bartosz Grzelak. To polsko-szwedzki trener, który urodził się w Stargardzie, ale w wieku pięć lat wyemigrował z rodziną do Szwecji. Tam spędził całą karierę piłkarską, a następnie kontynuował pracę przy piłce jako trener.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Grosicki ujawnia, dlaczego wrócił do reprezentacji Polski

Tak w Szwecji komentują. "Losowanie marzeń"

- Eliminacje były katastrofalne, ale dzisiaj słyszę - dziennikarze szwedzcy mówią, że to jest losowanie marzeń. Nie wiem, czy się zgodzę z tym. Wiem, że Polska jest bardzo dobrym zespołem i Ukraina też na pewno nie jest łatwa - powiedział na antenie Kanału Sportowego.

Szwedzi we wspomnianych przez Grzelaka eliminacjach nie wygrali żadnego meczu, notując zaledwie dwa remisy, ale dzięki dobrej postawie w Lidze Narodów udało im się zachować szanse na baraże o MŚ. Czy tegoroczny cykl eliminacyjny to prawdziwe oblicze Szwedów? Grzelak ma co do tego pewne wątpliwości.

- Można się oszukać tymi eliminacjami, bo fakty są takie, że naszych trzech najmocniejszych zawodników w ogóle nie grało w tych eliminacjach. Isak i Gyokeres grali, ale mieli duże sprawy ze swoimi transferami latem i jak grali w reprezentacji, to byli bez formy. Kulusevski z Tottenhamu - bardzo ważny dla drużyny - przecież nic nie grał w eliminacjach. Myślę, że Szwecja ma wyższy poziom. Katastrofa była z Jonem Dahlem Tomassonem. To nie wyglądało jak Szwecja - Szwecja przecież zawsze gra dyscypliną, organizacją, kontratakami, a tu grali w jakiś futbol, którego nie mogliśmy poznać. Teraz jak Potter wziął drużynę, to było widać w tych meczach, że jest lepsza organizacja. Do marca ci zawodnicy prawdopodobnie będą w formie i Szwecja może lepiej wyglądać - dodał.

Kadencja wspomnianego przez Grzelaka Tomassona okazała się wielkim nieporozumieniem. Kompromitujące eliminacje w roli selekcjonera kończył Graham Potter - znany angielski trener, który w swojej karierze prowadził choćby Brighton, Chelsea i West Ham, a w latach 2011-2018 zdobywał renomę pracując w szwedzkim Ostersunds.

- Graham pracował w Szwecji przez osiem lat, mówi po szwedzku. Duńczykowi nie chciało się mówić po szwedzku, a to bardzo podobne języki. Potter to był pierwszy wybór dla Szwedów. Wiemy, co robił w szwedzkiej lidze. Piłkarze wiedzą kto to jest i mają do niego szacunek - ocenił Grzelak.

Gdzie według szkoleniowca Szwedzi mieli największe problemy? Jakie bolączki trapiły tamtejszą reprezentację?

- Największe problemy były w defensywie. Pół drużyny grało niskim pressingiem, a pół wysokim pressingiem. To była kompletnie niezorganizowana gra. Tak nie można grać na tym poziomie. Z Potterem było od razu widać w tym meczu ze Szwajcarią - okej, przegrali 1:4 na wyjeździe, ale była taka kompaktowość w drużynie. Myślę, że Potter próbuje to osiągnąć. Jak pomyślimy kogo będą mieć w marcu, to może to działać fenomenalnie - stwierdził.

Aby doszło do meczu Szwecji z Polską, muszą zostać spełnione dwa warunki. Reprezentacje "Trzech Koron" i Biało-Czerwonych muszą wygrać swoje półfinały. A kto według Grzelaka będzie faworytem półfinału Ukraina - Szwecja?

- Jakby dzisiaj grali, to uważałbym że Ukraina jest wielkim faworytem, ale za cztery miesiące to naprawdę może być równy mecz. Też ze względu na to, że Szwecja zagra na wyjeździe - przyznał.

Baraże o MŚ zostaną rozegrane w marcu 2026 roku.