Kulesza przemówił po losowaniu. "Nie zadawajmy takich pytań"

Piłkarska Polska wyczekiwała na czwartkowe popołudnie 20 listopada, gdyż to właśnie na wtedy zaplanowano barażowe losowanie. Nie udało się zostać jednak w pierwszym koszyku i byliśmy losowani z drugiego. Ostatecznie los przewidział dla nas półfinałowe starcie domowe z Albanią (26 marca), zaś ewentualny finał rozegramy ze zwycięzcą pary Ukraina - Szwecja (31 marca). Tu akurat niestety na wyjeździe.

Przed Janem Urbanem misja ostateczna. Kulesza podkreśla

Opinie co do tego losowania są różne. Jedni zwracają uwagę na to, że z Albanią mamy u siebie obowiązek wygrać, a Ukraina i Szwecja są bardzo dalekie od dobrej formy. Inni zaś podkreślają, iż Albańczycy potrafią narobić kłopotów, z kolei nasi potencjalni finałowi rywale mają na tyle dużo jakości i potencjału, że jeśli w marcu odpalą z formą, będzie trudne wyzwanie. Jak na nasze baraże zapatruje się prezes PZPN Cezary Kulesza? W rozmowie z portalem Weszło prezes ocenił każdego z naszych przeciwników.

- Z jednej strony losowanie było łaskawe, z drugiej nie. Wszystko zweryfikuje boisko. Graliśmy z Albanią, znamy ich. Naszym atutem jest to, że gramy u siebie, bo wiemy, jak gorący jest stadion Albanii w Tiranie. Nasi piłkarze doskonale znają tych graczy. Ze Szwecją już graliśmy, z Ukrainą... no to nie wiemy, czy oni pokonają Szwecję. Poczekamy, przez cztery miesiące może dużo się wydarzyć. Dużo czynników może na to wpływać, możemy spekulować. Mamy umowę dopracowaną z trenerem Urbanem. Widzimy po wynikach, że wszyscy jesteśmy zadowoleni, wszystko idzie w dobrym kierunku. Finałem tego wszystkiego będzie nasz awans na mistrzostwa świata. Będziemy czekać do tych meczów marcowych. Piłkarze niech nie patrzą na wrażenia, dadzą z siebie 200 procent - powiedział Kulesza.

Ukraina zrezygnuje z gry w Polsce?

Prezes odniósł się też do lokalizacji potencjalnego finału z Ukrainą. Nasi wschodni sąsiedzi swoje wszystkie dotychczasowe domowe mecze eliminacyjne grali w Polsce, ale jeśli przyjdzie im zmierzyć się z nami, mogą wybrać z tego powodu inny kraj. - Tego nie wiemy, co zrobi federacja ukraińska, czy zagra swój mecz w Polsce. Fajnie by było, gdyby był taki scenariusz, praktycznie gralibyśmy u siebie, ale bilety sprzedawałaby federacja ukraińska. Nie wiem, jaki wariant przyjąć, bo się z Andrijem Szewczenką znamy. Gdybym zaczął naciskać, to podejrzewałby coś. Do tego jeszcze dojdziemy. Musimy pokonać Albańczyków, to nasz cel numer jeden - stwierdził prezes PZPN.

Polskę czekają srogie kary

Padło również pytanie o kary za mecz z Holandią (1:1). Przypomnijmy, że z trybun PGE Narodowego na murawę poleciało w drugiej połowie sporo rac. - Na pewno kary będą dotkliwe, bo mecz został przerwany. Za Litwę zapłaciliśmy 47 tys. franków, jedna raca kosztuje 700-750 franków. Delegat naliczył dziewięć rac. A tu był jeszcze czynnik przerwania meczu. Nie domagajmy się zamknięcia stadionu, bo ktoś umie przetłumaczyć artykuły z mediów. Nie zadawajmy takich pytań, bo to jest niepotrzebne - ocenił Kulesza.