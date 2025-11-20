Było już po losowaniu. Oto co Albańczycy wytknęli Polakom

Reprezentacja Polski z niecierpliwością czekała na to, aż pozna rywala, z którym zmierzy się w półfinale baraży o mistrzostwa świata 2026. Opcje były cztery. To Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo oraz Irlandia. Ostatecznie los sprawił, że Biało-Czerwonym wylosował się pierwszy z wymienionych przeciwników. Mimo że we wrześniu 2023 roku naszej kadrze zdarzyła się wpadka z tym rywalem (0:2), to wśród polskich ekspertów zapanował optymizm. "W czepku urodzeni", "Los się uśmiechnął" - pisali na X.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o awanturze z Ljuboją: Z*****em go na boisku i w szatni miał pretensje

Tak w Albanii piszą o losowaniu baraży i trafieniu na Polskę

A jakie nastroje po losowaniu baraży panują u naszego najbliższego przeciwnika? Mieszane. Z jednej strony media są zaniepokojone, że półfinał i ewentualny finał zostanie rozegrany na wyjeździe. "Los nie sprzyjał czerwono-czarnym, gdyż oba spotkania zagrają w roli gości" - czytamy na łamach javanews.al. Jednak wylosowaniem Polaków dziennikarze aż tak mocno się nie martwią. Dlaczego? Bo przypominają, że już w przeszłości udało im się pokonać Biało-Czerwonych i tym razem może być podobnie.

O tym fakcie z przeszłości pisały m.in. portale javanews.al oraz voxnews.al. "Albania swój pierwszy mecz rozegra z Polską, a więc rywalem, z którym triumfowaliśmy dwa lata temu, w historycznych eliminacjach do Euro 2024" - stwierdziły redakcje. O zwycięstwie Albanii nad Polską w 2023 roku pisał też portal faxweb.al. "Albania ponownie 'wyławia' Polskę. Nasi piłkarze zmierzą się z Biało-Czerwonymi, silną reprezentacją, którą jednak pokonaliśmy w ostatnich latach" - czytamy.

Nie ulega wątpliwości, że wielkim faworytem półfinału baraży będzie Polska, i to mimo wpadki z przeszłości. Jest wyżej notowana w rankingu FIFA, a także jej gra w ostatnich miesiącach wygląda obiecująco, wyłączając starcie z Maltą (3:2). W kadrze znów zapanowała dobra atmosfera i widać chęci, a także pomysł na grę, co jest głównie zasługą nowego selekcjonera Jana Urbana. Ma on cztery miesiące na to, by przygotować drużynę do baraży.

Zobacz też: Raków szykuje hitowe transfery. Nagle padło: Brazylia.

Finał baraży także w Polsce? Jest szansa

Półfinał zaplanowano na 26 listopada. Spotkanie Polski z Albanią odbędzie się w naszym kraju. W przypadku wygranej Biało-Czerwonych finał również możemy rozegrać w ojczyźnie. Jak to? Istnieje duża szansa na to, jeśli w innym starciu półfinałowym Ukraina wygra ze Szwecją. Z racji tego, że za naszą wschodnią granicą toczą się walki, to Ukraińcy grają zazwyczaj na naszych obiektach, chyba że tym razem zadecydują inaczej. W przypadku triumfu Skandynawów Polacy będą musieli udać się do Szwecji.