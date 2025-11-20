Boniek wydał wyrok ws. losowania Polaków. Króciutko

Reprezentacja Polski zajęła drugie miejsce w grupie G, tuż za Holandią, czym zapewniła sobie udział w marcowych barażach do mistrzostw świata. Wydawało się, że Polska będzie losowana z pierwszego koszyka do par barażowych, ale wygrana 4:2 Szkocji nad Danią sprawiła, że to reprezentacja prosto ze Skandynawii zajęła miejsce Polaków w pierwszym koszyku. Wiadomo już, że Polska zagra w półfinale u siebie z Albanią, a potem trafi na lepszego z pary Ukraina/Szwecja w finale. Finał odbędzie się na wyjeździe.

Boniek nie miał żadnych wątpliwości po losowaniu reprezentacji Polski. Tak widzi baraże

Tuż po losowaniu pojawił się wpis na portalu X od Zbigniewa Bońka. Jak były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej ocenił losowanie dla kadry Jana Urbana? "Piękne losowanie" - czytamy.

Baraże o awans na mistrzostwa świata w strefie UEFA odbędą się w marcu przyszłego roku, odpowiednio 26 i 31 dnia tego miesiąca. W najbliższych miesiącach dowiemy się, jakie będą obsady sędziowskie, a także czy Polska otrzyma karę od władz za rzucanie rac na murawę podczas listopadowego meczu z Holandią (1:1) na Stadionie Narodowym. Potencjalne zamknięcie trybun mogłoby być ogromnym problemem Polaków w barażach.

