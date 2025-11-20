O której losowanie baraży o MŚ 2026? Na kogo trafi Polska? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

17 punktów, pięć zwycięstw, dwa remisy i jedna porażka. Tak wygląda bilans reprezentacji Polski po eliminacjach do mistrzostw świata 2026. Zaczęliśmy je pod wodzą Michała Probierza, ale z racji tego, że gra Biało-Czerwonych wyglądała coraz gorzej, dodatkowo wybuchały afery w kadrze, doszło do zmiany na stanowisku selekcjonera. Posadę objął Jan Urban. Były trener Górnika Zabrze wyeliminował wszelkie niesnaski i ponownie wprowadził pozytywną atmosferę, co miało też przełożenie na wyniki. Polacy zajęli drugie miejsce w grupie i wciąż mają szanse na występ na mundialu. By tak się stało, muszą wygrać dwa mecze w trakcie baraży.

Reprezentacja Polski w piłce nożnej mężczyzn. Na kogo trafi w barażach o MŚ 2026?

Poprzez baraże Polska kwalifikowała się m.in. na dwie ostatnie wielkie imprezy. Mowa o MŚ 2022 i Euro 2024. Wówczas zadaniu podołała. Czy podobnie będzie tym razem? Najpierw musi odbyć się losowanie par barażowych, by wyłonić rywala dla naszej kadry. Istniała wielka szansa na to, że Biało-Czerwoni znajdą się w pierwszym koszyku, dzięki czemu uniknęliby zarówno na etapie półfinału, jak i finału tych największych potęg, jak m.in. Włochy.

Ostatecznie jednak Dania zepchnęła nas o poziom niżej. Piłkarze Briana Riemera niespodziewanie ulegli 2:4 Szkocji w ostatniej kolejce eliminacji, zajęli drugie miejsce w grupie i również będą musieli przebijać się przez baraże. Jedno jest pewne, na tę drużynę Polacy nie trafią, a przynajmniej nie w półfinale. W nim zagrają z jednym z zespołów z trzeciego koszyka. Kogo mogą wylosować? To: Irlandia, Albania, Kosowo, Bośnia i Hercegowina. Dopiero w finale Biało-Czerwoni mogą zmierzyć się m.in. z Włochami, Ukrainą czy właśnie Danią. - Punkty zrobione, mam nadzieję, że przy losowaniu szczęście się do nas uśmiechnie i dwa mecze zagramy u siebie - mówił Robert Lewandowski.

Podział na koszyki:

Koszyk 1: Włochy, Turcja, Ukraina, Dania

Włochy, Turcja, Ukraina, Dania Koszyk 2: Walia, Czechy, Słowacja, Polska

Walia, Czechy, Słowacja, Koszyk 3: Irlandia, Albania, Kosowo, Bośnia i Hercegowina

Irlandia, Albania, Kosowo, Bośnia i Hercegowina Koszyk 4: Szwecja, Rumunia, Irlandia Płn., Macedonia Płn.

Gdzie oglądać losowanie baraży? O której? Transmisja na żywo, stream

Losowanie par barażowych o mistrzostwa świata 2026 odbędzie się już w czwartek 20 listopada. Ceremonia w Zurychu rozpocznie się o godzinie 13:00. Transmisję z tego wydarzenia przeprowadzi TVP Sport. Stream będzie dostępny na stronie sport.tvp.pl. Relacja tekstowa będzie prowadzona na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Zapraszamy!