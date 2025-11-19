Kiedy losowanie baraży o MŚ 2026? Na kogo trafi Polska? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Reprezentacja Polski zachowała nadzieje na grę w przyszłorocznych mistrzostwach świata. Zmiana selekcjonera wiele dała i pomogła uratować te eliminacje. Bezpośrednio awansować się jednak nie udało. Biało-Czerwonych czeka przygoda w barażach. Taką samą drogę przeszli przy okazji poprzedniej edycji imprezy. Wówczas udało się zakwalifikować do finałów baraży i je wygrać. Jak będzie tym razem? Kiedy losowanie baraży o mistrzostwa świata 2026?

Polska czeka na rywala. Losowanie grup baraży tuż tuż

We wtorkowy wieczór wszyscy polscy kibice trzymali kciuku za Danię i Austrię. Punkty wywalczone w ich meczach pozwoliłyby tym drużynom na zajęcie pierwszego miejsca w swoich grupach i uniknięcie gry w barażach. To z kolei dałoby szansę piłkarzom Jana Urbana na losowanie z pierwszego koszyka. Ostatecznie nadzieje Polaków legły w gruzach. Choć Austria "zagrała dla Biało-Czerwonych", to Dania już nie. Niespodziewanie uległa 2:4 Szkocji i to ona znalazła się w pierwszym koszyku baraży, spychając naszą kadrę do drugiego koszyka.

Z kim Polska zmierzy się w półfinale baraży? To stanie się jasne już wkrótce, podczas losowania. Będzie to rywal z tej czwórki: Irlandia, Albania, Kosowo, Bośnia i Hercegowina. W przypadku ewentualnego zwycięstwa w finale Biało-Czerwoni mogą trafić na Włochy czy Danię, a więc potencjalnie silnych przeciwników. A tego właśnie chcieli uniknąć. Nie udało się.

Podział na koszyki:

Koszyk 1: Włochy, Turcja, Ukraina, Dania

Koszyk 2: Walia, Czechy, Słowacja, Polska

Koszyk 3: Irlandia, Albania, Kosowo, Bośnia i Hercegowina

Koszyk 4: Szwecja, Rumunia, Irlandia Płn., Macedonia Płn.

Półfinały zostaną rozegrane 26 marca, a finały 31 marca. Tylko triumfatorzy decydujących starć pojadą na mundial.

MŚ 2026. Kiedy losowanie baraży? Gdzie oglądać? O której? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Losowanie grup baraży o mistrzostwa świata 2026 odbędzie się w czwartek 20 listopada. Event będzie miał miejsce w Zurychu, a jego początek zaplanowano na godzinę 13:00. Transmisję z tego wydarzenia przeprowadzi TVP Sport. Stream będzie dostępny na stronie sport.tvp.pl. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej z ceremonii na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.