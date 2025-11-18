- Trzy punkty z Włochami będą miały jeszcze większe znaczenie, jeśli wygramy w Macedonii. To klucz. To grupa świadomych ludzi i to bardzo cieszy. Oni naprawdę cieszą się, że przyjeżdżają na zgrupowanie i reprezentują nasze barwy. To duża frajda i satysfakcja - mówił Jerzy Brzęczek, trener reprezentacji Polski U-21 po ostatnim, wygranym u siebie w końcówce 2:1 meczu z Włochami.

Trudne warunki w Macedonii Północnej. Jeden gol do przerwy

Polacy od początku starcia rozgrywanego w Bitoli mieli trudne warunki. Padał bowiem mocny deszcz, boisko było bardzo śliskie. Nic zatem dziwnego, że piłkarze często się poślizgali i upadali. To Biało-Czerwoni od początku meczu dyktowali warunki gry, zdecydowanie częściej byli przy piłce (59-41 proc. w tej części). Rywale nie mieli praktycznie żadnych argumentów w ofensywie, do przerwy nie stworzyli żadnej dogodnej okazji do zdobycia gola.

Polacy już po zaledwie 180 sekundach mogli prowadzić. Po dobrym, dalekim podaniu Antoniego Kozubala do Tomasza Pieńko, ten drugi strzelał z 12 metrów, ale dobrze obronił bramkarz Vasko Vasilev. W 29. minucie niezłą szansę zmarnował na czwartym metrze Wiktor Nowak. W ostatniej chwili oddał strzał, ale poleciał on obok słupka. W 33. minucie Polacy wreszcie cieszyli się z gola. Dawid Drachal dośrodkował z 20 metra w pole karne, a tam Filip Kocaba strzelił głową z sześciu metrów w długi róg. Bramkarz rzucił się do piłki, ale nie był w stanie jej dosięgnąć.

W 43. minucie po dalekim podaniu z pola karnego Polaków, jeden z rywali poślizgnął się i minął z piłką, Oskar Pietuszewski wyprzedził obrońcę, wbiegł w pole karne, ale na szóstym metrze został zablokowany.

W drugiej połowie Polacy grali słabiej w ofensywie. Brakowało składnych, zespołowych akcji i dogodnych okazji. Rywale też w ofensywie zawodzili. Zawodnicy obu drużyn na coraz trudniejszym boisku i wciąż przy padającym deszczu, mieli problemy.

Od 79. minuty podopieczni Jerzego Brzęczka grali z przewagą jednego piłkarza, bo drugą żółtą kartkę otrzymał Andrija Dimeski po brutalnym faulu przy linii bocznej na Pieńce. Liczebna przewaga im nie pomogła, bo nie potrafili stworzyć 100 proc. sytuacji i podwyższyć wyniku meczu. W przeciwieństwie do ostatniego pojedynku z Włochami, tym razem niewiele dało wejście rezerwowych. Dopiero w doliczonym czasie gry strzał Macieja Kuziemki z dystansu obronił bramkarz, a dobitka debiutującego w kadrze Wojciecha Urbańskiego została zablokowana. Ostatecznie Biało-Czerwoni zwyciężyli 1:0.

Polacy po tej wygranej z kompletem 18 punktów w sześciu meczach prowadzą w grupie E. W następnej kolejce Biało-Czerwoni zmierzą się 27 marca (godz. 17) przed własną publicznością z Armenią.

Macedonia Północna U-21 - Polska U-21 0:1 (0:1)