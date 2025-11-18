Malta pokazała nam brutalną prawdę o kadrze. Ale przecież już to widzieliśmy

Wystarczył jeden mecz z Maltą, a nastroje odwróciły się niemal w drugą stronę. Jeszcze po Holandii patrzyłem na sondaże zamieszczane w Sport.pl pod artykułami, gdzie pytaliśmy, czy Polska awansuje na mundial. Remis na Stadionie Narodowym z medalistą Euro 2024 pozytywnie nastroił kibiców. Większość wierzyła w Polaków, czemu dawała wyraz w głosowaniu za awansem. Tymczasem gdy takie samo pytanie pada po spotkaniu z Maltą, już tylko zaledwie jedna trzecia głosujących uważa, że kadra zagra na amerykańskich boiskach za siedem miesięcy. Ależ nam ta Malta strachu napędziła.
Tymczasem tak naprawdę nic się nie stało. Można powiedzieć, że reprezentacja Polski niezależnie od trenera udowadnia, że potrafi nawiązać walkę z bardzo mocnymi ekipami, by zaraz potem skompromitować lub omal się nie skompromitować ze słabeuszem.
Chyba nie jestem jedynym, któremu katastrofa sprzed dwóch lat w meczu z Mołdawią stanęła przed oczyma. Wtedy też kadra Fernando Santosa rozegrała najpierw zwycięski mecz z Niemcami, aby cztery dni później przegrać w Kiszyniowie 2:3. I nikt nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego ci sami zawodnicy, którzy umieli wygrać z 14. zespołem rankingu FIFA, przegrywają potem z drużyną nr 171.
Szczęśliwie, dzięki fartownej bramce Piotra Zielińskiego, Polakom w poniedziałek udało się uniknąć blamażu z Maltą. Niesmak jednak pozostał. Tak samo jak poczucie déjà vu.
Ten scenariusz powtarza się w reprezentacji Polski od kilku już lat. Najpierw jest poczucie beznadziei i pogrążania się w bagnie. Potem przychodzi nowy selekcjoner i budzi nadzieję na nowe otwarcie. Nie na długo. Znów wszystko wraca na stare koleiny i znów powtarzamy sobie, że Polacy w piłkę grać nie potrafią.
Gdy Paulo Sousa porzucił kadrę w przededniu baraży na mundial 2022, przejął ją Czesław Michniewicz. Wygrane baraże obudziły polskie nadzieje na niezły występ w Katarze. Potem jednak okazało się, że antyfutbol nowego selekcjonera przynosi więcej wstydu niż punktów. A dodatkowo selekcjonera obciążyła jeszcze afera premiowa, która popsuła atmosferę wokół kadry.
Nową nadzieją kadry został więc Santos. Tak utytułowany selekcjoner jeszcze Polaków nie prowadził. Jednak Portugalczyk nie tchnął w kadrę nowego życia. Wręcz przeciwnie, pogrążył ją w bylejakości i awans na Euro 2024 musiał ratować Michał Probierz.
Nowy selekcjoner wykorzystał kredyt zaufania i odbudował dobrą atmosferę wokół kadry i w niej samej. Emocje w rzutach karnych z Walią zrobiły swoje. Przez Polskę przeszła fala entuzjazmu. Nowy selekcjoner stał się bohaterem nardowym. Później jednak przyszedł nijaki występ na Euro i spadek z pierwszej dywizji Ligi Narodów. Jakby tego było mało, Probierz wywołał po drodze wojnę z Lewandowskim, odbierając napastnikowi Barcelony opaskę kapitana. Zapłacił za to porażką z Finlandią, a potem posadą.
Przyszedł więc Jan Urban i na dzień dobry zremisował z Holandią, ograł Finlandię i już wszyscy zaczęli widzieć w nim zbawcę polskiego futbolu. Tym bardziej słaby występ z Maltą był gwałtownym powrotem do rzeczywistości.
A prawda o polskiej kadrze jest brutalna. Urban nie jest cudotwórcą, żeby z dnia na dzień ją odmienić. Nawet najlepszy selekcjoner nie sprawi, że Polacy przestaną robić w obronie głupie błędy. Owszem, nowy Urban zrobił bardzo wiele samym swoim wejściem do kadry. Znalazł wspólny język z Lewandowskim. Zmienił grę na bardziej ofensywną. Ułatwił drużynie zdobywanie bramek. Poszukał nieoczywistych kadrowiczów jak Przemysław Wiśniewski. Miał też dużo szczęścia. Zarówno w Rotterdamie, jak i w rewanżu na Stadionie Narodowym Holendrom wcale nie brakowało sytuacji, żeby spotkanie rozstrzygnąć na swoją korzyść.
Gigantyczny entuzjazm, jaki wywołały pierwsze mecze Urbana, wywołał u mnie poczucie, że naprawdę niewiele nam trzeba, by zaklinać rzeczywistość. Zresztą sam selekcjoner dał temu wyraz na konferencji prasowej, gdy po meczu z Finlandią dostał na konferencji brawa od dziennikarzy po zwycięstwie, powiedział: "Na to się nie dam nabrać. Możecie być spokojni. Wiem, jak blisko z nieba do piekła".
Po remisie z Holandią w Warszawie Mateusz Borek zaapelował jeszcze do PZPN, by natychmiast przedłużył kontrakt z selekcjonerem. Urban ma bowiem umowę jedynie do końca eliminacji mundialu. I zgadzam się ze słynnym komentatorem, że czas, żeby w kadrze któryś trener popracował trochę dłużej. Jednak nie wiem, czy akurat ten moment na podejmowanie decyzji jest właściwy. I nie chodzi o to, by uzależniać umowę Urbana od wyników baraży. Uważam, że to byłby niewłaściwy sygnał, iż z kadrą już wszystko w porządku, bałagan został posprzątany itd. Mecz z Maltą pokazał, że hola, hola, trzeba wstrzymać tę falę entuzjazmu. Cały ten nowy porządek w kadrze jest rachityczny, nietrwały i podatny na zmiany. Z generalnymi wnioskami wypada trochę poczekać.
