Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Polacy czekali na samolot. Wyciągnęli telefony, gdy zobaczyli, co się dzieje na lotnisku
Reprezentacja Polski wygrała wczoraj z Maltą 3:2, co na pewno sprawiło, że polscy kibice poczuli olbrzymią ulgę. Na trybunach stadionu w Ta' Qali było ich aż kilka tysięcy. Niedługo później fani kadry "podbili" też lotnisko. To po prostu trzeba zobaczyć!
Robert Lewandowski
Fot. REUTERS/Darrin Zammit Lupi

Drużyna Jana Urbana dopięła swego. Po tym, jak zremisowała z Holandią, a następnie wygrała z Maltą, finalnie przypieczętowała miejsce w barażach mistrzostw świata. O drugim z listopadowych spotkań kibice na pewno szybko będą jednak chcieli zapomnieć. Biało-Czerwoni nie zagrali dobrego meczu - równie dobrze mogli w poniedziałek zremisować z drużyną, która jest uważana za europejskiego kopciuszka.

Zobacz wideo Kosecki o relacjach z Urbanem: Czasami bałem się do niego podchodzić

Sceny na lotnisku. Polscy kibice zrobili show

Biało-Czerwoni mogli w poniedziałek poczuć się, jakby grali u siebie. Na kibicach Stadionu Ta’ Qali zasiadło aż cztery tysiące kibiców z Polski. Ci ostatecznie - choć mecz z Holandią zapowiadał co innego - nie otrzymali pasjonującego widowiska, pełnego efektownych akcji oraz bramek Polaków. Jak jednak możemy zobaczyć w mediach społecznościowych - nie za bardzo ich to przejęło.

"Meczyki" opublikowały filmik z lotniska, na którym widać jak grupa polskich kibiców śpiewa wspólnie kultowy hit Lady Punk - "Zawsze tam gdzie ty". Jeden z nich zasiada nawet przy fortepianie, sprawnie odgrywając znaną wszystkim melodię. Na koniec "przedstawienia" rozlegają się huczne brawa, również ze strony osób niebędących kibicami reprezentacji Polski.

 

ZOBACZ TEŻ: Borek się nie certolił po tym, co Polacy pokazali na Malcie. "Irracjonalne"

Polska drużyna zajęła w grupie G drugie miejsce, trzy punkty za Holendrami. Do baraży mistrzostw świata przystąpi już w przyszłym roku. W gronie potencjalnych rywali Biało-Czerwonych powinni znaleźć się m.in. Irlandia, Kosowo czy Szwecja.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Lubisz piłkę nożną? W tym sportowym quizie musisz ją kochać. 9. pytanie miażdży wszystkich