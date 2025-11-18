O której mecz Polska - Macedonia? Gdzie oglądać mecz kadry U-21? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Reprezentacja Polski seniorów fatalnie zaprezentowała się w poniedziałkowy wieczór. Wprawdzie wygrała 3:2 z Maltą, ale styl, w jakim to zrobiła, pozostawił wiele do życzenia. Spadło na nią sporo krytyki. Kibice liczą, że błędów kadry Jana Urbana nie powielą podopieczni Jerzego Brzęczka. Przed nimi bowiem spotkanie 7. kolejki eliminacji do mistrzostw Europy U21.

El. Euro U21. Macedonia Północna - Polska. Rewanż

Już we wtorek młodzieżowa reprezentacja zmierzy się z Macedonią Północną. Wielkim faworytem będzie nasza kadra. W tych rozgrywkach jest praktycznie nieomylna. Rozegrała pięć spotkań i wszystkie zakończyły się jej zwycięstwem, dlatego też pozostaje liderem grupy. Ba, strzeliła aż 17 goli, a tylko jedno trafienie z siatki musiał wyjmować nasz bramkarz. Drużyna Brzęczka powinna być też niesiona zwycięstwem 2:1 nad silnymi Włochami. Polacy odwrócili losy meczu w końcówce, zdobywając w widowiskowy sposób dwie bramki.

W zupełnie innej sytuacji są rywale. Macedonia Północna zajmuje dopiero przedostatnie miejsce w grupie. W pięciu meczach zgromadziła ledwie trzy punkty - jak dotąd zwyciężyła tylko z Armenią, zamykającą tabelę bez ani jednego "oczka" na koncie.

Siłą napędową w meczu z Macedonią powinni być przede wszystkim Oskar Pietuszewski i Jan Faberski. To oni mocno przyczynili się do ostatniego zwycięstwa, choć bramek bezpośrednio nie zdobyli. Zabraknie za to Marcela Reguły, który z powodu kłopotów zdrowotnych musiał opuścić zgrupowanie. Nie wiadomo jednak, co dokładnie dolega piłkarzowi. W jego miejsce nie dowołano innego zawodnika. Warto przypomnieć, że to właśnie Reguła strzelił jedną z bramek w pierwszym spotkaniu z Macedonią Północną w tych eliminacjach - Polacy wygrali 3:0.

O której dzisiaj grają Polacy? Gdzie oglądać mecz Macedonia Północna U21 - Polska U21? Transmisja na żywo, stream, relacja, wyniki

Mecz między Polską U21 i Macedonią Północną U21 odbędzie się już 18 listopada. Pierwszy gwizdek na bałkańskim terenie zabrzmi o godzinie 17:00. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi TVP Sport. Stream będzie dostępny na sport.tvp.pl. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej z tego wydarzenia na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.