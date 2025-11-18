Urban rozczarowany tym, co zrobił polski piłkarz. "Niestety"

Jeszcze kilka miesięcy sytuacja Polaków w grupie G wcale nie była kolorowa, ale Jan Urban szybko zdołał ją ustabilizować. We wrześniu nasz zespół zremisował z Holandią i wygrał z Finlandią, dzięki czemu nie musiał już drżeć o miejsce w barażach. Od tamtego czasu Biało-Czerwoni dalej są niepokonani, ale poniedziałkowe spotkanie z Maltą sprawiło, że wokół kadry ponownie pojawił się pewien pesymizm.

Urban stanowczo o Zalewskim. Wie, że popełnił błąd

Jaka jest najgorsza informacja po spotkaniu na Malcie? Być może dotyczy tylko jednego piłkarza. Nicola Zalewski już na początku poniedziałkowego meczu otrzymał żółtą kartkę, która wykluczy go z pierwszego meczu przyszłorocznych baraży do mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Jeszcze nie wiadomo, kto będzie wtedy rywalem Biało-Czerwonych, ale brak piłkarza Atalanty musi być bolesny - mówimy w końcu o absolutnie kluczowym zawodniku dla polskiej kadry.

Jan Urban nie krył rozczarowania postawą Zalewskiego, który nie był w stanie uniknąć kary od arbitra w praktyce mało istotnym (Biało-Czerwoni byli już pewni barażów) spotkaniu. - Rozmawialiśmy, żeby uważał na kartki, a jednak ją dostał. Nie powinno mu się to przydarzyć. Ale w piłce tak się zdarza, że gdy już jesteś na boisku, to zapominasz, po prostu grasz, walczysz. No i stało się, niestety - powiedział selekcjoner podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

Nicola Zalewski zadebiutował w kadrze w 2021 roku. Od tamtego czasu z orzełkiem na piersi rozegrał 33 mecze i strzelił 3 bramki.