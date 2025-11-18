Urban przejął reprezentację Polski w lipcu, po tym, jak do dymisji podał się Michał Probierz. W tamtym momencie Biało-Czerwoni nie byli pewni gry w barażach MŚ - w dużej mierze ze względu na sensacyjną porażkę z Finlandią. Pod wodzą nowego selekcjonera wrócili jednak na prostą i zakończyli rywalizację w grupie G z tylko 3 punktami mniej od Holandii, która uzyskała bezpośredni awans na mundial.

Urban w ogniu krytyki. Wszystko przez jedną wypowiedź

W poniedziałek zespół Urbana wygrał z Maltą, ale w zdecydowanie gorszym stylu, niż można było się spodziewać. Biało-Czerwoni stracili dwie bramki i potrzebowali trafienia Piotra Zielińskiego w końcówce, żeby wywieźć z niewielkiej wyspy trzy punkty. Po spotkaniu selekcjoner tradycyjnie udał się na konferencję prasową, gdzie odpowiadał na pytania dziennikarzy.

W pewnym momencie dotknął budzącego emocje tematu. - To, że ktoś gra dobrze w młodzieżówce nie znaczy, że będzie grał dobrze w dorosłej kadrze. Z młodzieżówki do dorosłej reprezentacji jest bardzo daleka droga - stwierdził Urban.

Te słowa sprawiły, że na portalu "X" wysypały się negatywne komentarze w stronę selekcjonera. Kibice zarzucają mu brak chęci dawania szansy młodym zawodnikom, w tym przede wszystkim Oskarowi Pietuszewskiemu. Albo też wybór złych piłkarzy - wskazując na to, że zamiast Oskara Rózgi, który do niedawna występował w reprezentacji U-21, szansę powinni dostać inni gracze.

"Jaka jest różnica między Rózgą a Pietuszewskim? Bo obaj grają w seniorskich drużynach na co dzień i jakoś jeden nagle awansował z młodzieżówki do kadry" - napisał jeden z kibiców. "Z całym szacunkiem dla trenera - tego mój rozum nie jest w stanie ogarnąć. Cały świat stawia na 18-20 latków w seniorskich reprezentacjach" - napisał następny. "Absolutnie się nie zgodzę jakieś herezje i fanaberie. Trzymanie się na siłę hierarchii. Betonoza" - czytamy w jeszcze kolejnym komentarzu. "Totalnie kompromitująca wypowiedź" - zaznacza inny internauta.

Reprezentacja Polski zajęła drugie miejsce w grupie G i obecnie czeka na to, z jakimi rywalami zmierzy się w przyszłorocznych barażach.