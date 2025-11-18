Borek się nie certolił po tym, co Polacy pokazali na Malcie. "Irracjonalne"

Przed ostatnim spotkaniem eliminacji do mistrzostw świata 2026 reprezentacja Polski miała tylko iluzoryczne szanse na to, by bezpośrednio awansować na imprezę w USA, Meksyku i Kanadzie. Miała za to pewny udział w barażach. Mimo wszystko kibice liczyli, że nie będzie rozluźnienia, Biało-Czerwoni zdominują przeciwnika, wbiją sporo goli i odniosą pewne zwycięstwo. Tak się nie stało. Ba, nasza kadra musiała do końca drżeć o to, czy wróci z Malty z trzema punktami.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski poleci na mundial. Urban zrobił coś niezwykłego

Mateusz Borek ocenił grę polskiej defensywy w meczu z Maltą

Po starciu na kadrę Jana Urbana spadły gromy. "Męczarnie, elektryka w obronie i najsłabszy mecz za kadencji Jana Urbana. Ale wynik przepchnięty", "Mecz 'studencki' - zakuć, zaliczyć, zapomnieć" - pisali eksperci na X. Oberwało się głównie defensywie. Jej grę przeanalizował też Mateusz Borek. Ocenił poszczególnych zawodników.

- Nie mogę skreślać najlepszego polskiego obrońcy, Kuby Kiwiora, który rośnie, który ma być szefem defensywy na najbliższych kilka lat, a dzisiaj po prostu zagrał słaby mecz - zaczął dziennikarz na antenie Kanału Sportowego. - Popełniał błędy, dokonywał złych obliczeń. To było jego 41. spotkanie w narodowej reprezentacji i jakby to wszystko było kompletnie irracjonalne i nielogiczne, bo jest jednym z dwóch najlepszych obrońców FC Porto, są tym "polskim betonem" z Jankiem Bednarkiem, zwykle gra dobrze, albo bardzo dobrze na poziomie reprezentacji, a dzisiaj mam wrażenie, wróciły demony z tych meczów, gdzie po prostu nie wyglądało to przyzwoicie, solidnie czy dobrze - dodawał Borek.

Z negatywnej strony pokazała się też pozostała dwójka defensorów. - Przemek Wiśniewski też nie do poznania, bo przyzwyczailiśmy się do niego, że jest pewny siebie, bardzo agresywny, szybszy od rywali i dzisiaj to był trochę pociąg towarowy. Do tego doszły proste błędy techniczne przy podaniu, przy pewnych obliczeniach. Natomiast Kędziora pomylił się raz, brutalnie przy linii i to było dla nas jednak dosyć kosztowne, bo straciliśmy gola - skwitował Borek.

Zobacz też: To utrudniło Polakom grę z Maltą? "Nie mogłem".

Oto sytuacja Polski przed barażami

Teraz przed kadrą czas na przeanalizowanie meczu z Maltą i błędów w nim popełnionych. Na takowe w barażach pozwolić sobie już nie może. A z kim zmierzy się w tych rozgrywkach? Tego jak na razie nie wiadomo. 20 listopada odbędzie się losowanie par baraży. Polska obecnie znajduje się w pierwszym koszyku, co oznacza, że może uniknąć najtrudniejszych rywali. Pewna tego koszyka być jednak nie może. O jej ostatecznej pozycji zadecydują mecze Austrii i Danii, które zaplanowano na wtorek 18 listopada.