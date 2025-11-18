Hajto nie ma litości dla polskiej gwiazdy. "Nawet nie zasłużył na dwóję"

"Szokujące męki reprezentacji Polski w meczu z Maltą! Nasza piłkarska kadra wygrała na wyjeździe 3:2 na zakończenie rywalizacji w grupie G w eliminacjach do mundialu 2026. To był szalony mecz, w którym prowadziliśmy 3:1, potem... remisowaliśmy 2:2, a na koniec o wszystkim zadecydował rykoszet. Bardzo szczęśliwy i cenny rykoszet, dzięki któremu zwiększyły się nasze szanse na pierwszy koszyk w losowaniu starć barażowych" - napisał po spotkaniu dziennikarz Sport.pl, Bartosz Królikowski.

Hajto bezlitosny dla Polaka. "Jak grasz przeciwko piłkarzom, którzy są amatorami..."

Pomimo wygranej, po spotkaniu na reprezentantów Polski wylała się fala krytyki, której trudno się dziwić. W końcu Malta po raz pierwszy w historii zdobyła z nami gola (a nawet od razu dwa). Od kompromitującego remisu uchroniła Polskę bramka na 3:2, którą Piotr Zieliński zdobył po rykoszecie obrońcy. Dlatego Tomasz Hajto, który w skali od 1 do 10 ocenił poszczególnych piłkarzy w programie "Polsat Futbol Cast", żadnemu z reprezentantów nie wystawił noty większej niż 6.

Według byłego obrońcy Schalke 04, w meczu ze 166. drużyną rankingu FIFA najgorzej zagrał Jakub Kiwior, który kilka razy spóźniał się z interwencjami, a w drugiej połowie po jego niepotrzebnym faulu Malta otrzymała rzut karny. Gracz FC Porto otrzymał od eksperta notę "2", choć Hajto sam zastanawiał się, czy to i tak nie za wysoka ocena.

- Kiwior dzisiaj zagrał fatalnie, to spotkanie w jego wykonaniu jest do zapomnienia. [...] Powiem szczerze, Kiwior dzisiaj nawet nie zasłużył na dwójkę. Jakbyś zagrał przeciwko Norwegii, Włochom, Anglii - zdarza się. Ale jak grasz przeciwko piłkarzom, którzy są amatorami.... - skomentował grę obrońcy Hajto, w którego opinii najlepszym piłkarzem reprezentacji był bramkarz Bartłomiej Drągowski. Ten dostał szóstkę za swój występ.

W przypadku Kiwiora podobną opinię do Hajty miał też dziennikarz Sport.pl, Konrad Ferszter, który w skali szkolnej wystawił Polakowi jedynkę.

- Zaczął dobrze, naprawiając błędy kolegów w pierwszych minutach. Ale im dłużej trwał mecz, tym gorzej wyglądał Kiwior. Obrońca FC Porto popełniał błędy, a największy zdarzył mu się w drugiej połowie, kiedy po jego faulu Maltańczycy otrzymali rzut karny. Duże rozczarowanie, bo pod nieobecność Jana Bednarka to Kiwior miał być liderem naszej obrony - napisał Ferszter w uzasadnieniu ocen pomeczowych.