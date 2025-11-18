Kowalczyk wskazał "winnego" po meczu z Maltą. "Był tragiczny"

Reprezentacja Polski za kadencji Jana Urbana jest jak na razie niepokonana. Tak jednak jak w piątek rozegrała prawdopodobnie najlepszy mecz pod jego wodzą, tak w poniedziałek grała zdecydowanie poniżej swoich możliwości. Malta w dwóch meczach przeciwko Holandii straciła łącznie aż 12 bramek, a nie strzeliła żadnej. W starciu z Biało-Czerwonymi była natomiast blisko remisu i dopiero po bramce Piotra Zielińskiego w końcówce musiała się pogodzić z porażką 2:3.

Kowalczyk wskazał "winnego" po meczu z Maltą

Do spotkania z Maltą Biało-Czerwoni podeszli w podobnym składzie do tego, który uzyskał cenny remis (1:1) z Holandią. Zmagającego się z urazem Matty'ego Casha zastąpił Paweł Wszołek, Bartłomiej Drągowski wszedł w buty Kamila Grabary, a do jedenastki po zawieszeniu wrócili Przemek Wiśniewski oraz Bartosz Slisz. Nie wszyscy polscy piłkarze stanęli jednak na wysokości zadania.

Wojciech Kowalczyk w programie na kanale "Weszło" wskazał jednego, który szczególnie go zawiódł. - Jeden z najsłabszych zawodników na boisku, był najlepszym w meczu z Holandią. Mówię tu o Kubie Kamińskim. Był tragiczny. Nicola Zalewski, który zszedł w połowie, bo miał żółtą kartkę, zdążył więcej zrobić na boisku od Kamińskiego. Pomimo tego, że oddał dwa, trzy niecelne strzały, to coś tam po prawej stronie ze Skórasiem próbowali robić. Kamiński nic - podsumował "Kowal".

Polacy zajęli w grupie G eliminacji MŚ drugie miejsce, co oznacza, że zagrają w barażach. Ten etap rywalizacji czeka ich już w przyszłym roku.