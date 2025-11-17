"Wstydliwy mecz". Nie pozostawili suchej nitki na Polakach w meczu z Maltą

3:2 - takiego wyniku w meczu z Maltą nie zakładał chyba nikt. Po znakomitym meczu z Holandią reprezentacja Polska pokazała zupełnie inne oblicze. Co prawda wywiozła zwycięstwo, ale po niebywałych wręcz męczarniach. Długo wydawało się, że nasza ekipa sensacyjnie straci punkty, ale 85. minucie gola na wagę wygranej strzelił Piotr Zieliński. Mimo to ekipę Jana Urbana czekało mnóstwo słów krytyki.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski poleci na mundial. Urban zrobił coś niezwykłego

Tak podsumowali kadrę Urbana. "Nie ma nic bardziej polskiego"

"Rykoszet uratował nas przed absolutną kompromitacją. Nie ma nic bardziej polskiego" - podsumował Filip Modrzejewski ze Sport.pl.

"Maltańska masakra piłką nożną" - komentował w trakcie spotkania Mateusz Ligęza z Radia ZET.

"Wygraliśmy o… Malty włos. Aż mi trochę szkoda gospodarzy. Trzy punkty zainkasował dziś słabszy zespół. Atrofia w obronie. I drżenie o końcowy wynik. Dantejskie sceny. Obyśmy po barażach o tym szybko zapomnieli" - dodał w kolejnym tweecie.

"Malta po raz pierwszy strzela dwa gole w meczu o punkty od 5 czerwca 2022 roku - zwycięstwo nad San Marino 2:0" - odnotował Paweł Gołaszewski z tygodnika "Piłka Nożna".

"Mecz studencki". Mocne komentarze po tym, co stało się na Malcie

"Męczarnie, elektryka w obronie i najsłabszy mecz za kadencji Jana Urbana. Ale wynik przepchnięty. Mecz na zimowe przemyślenia przed marcowymi barażami" - napisał Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl.

"Mecz z Maltą mentalnie na szczęście oddalił nas od przyszłorocznego mistrzostwa świata, które po remisie z Holandią było na wyciągnięcie ręki" - napisał ironicznie Michał Kołodziejczyk z Canal + Sport.

"Mecz 'studencki' - zakuć, zaliczyć, zapomnieć" - zauważył Maciej Iwański z TVP Sport.

"Wstydliwy to był mecz" - krótko spuentował Tomasz Urban z Eleven Sports.

"Fajnie, że Robert Lewandowski trafił do siatki, Piotr Zieliński podjął ryzyko i miał szczęście, a Kamil Grosicki zaliczył setny mecz w kadrze, ale spotkanie z Maltą ściągnęło nas na ziemię. W marcu będzie wojna na śmierć i życie - niezależnie od tego na kogo trafimy w barażach" - podsumował Sebastian Staszewski z "Przeglądu Sportowego".