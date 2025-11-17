Powrót na stronę główną
Fatalne informacje ws. reprezentanta Polski. Borek potwierdza
Łukasz Skorupski od momentu zakończenia kariery reprezentacyjnej przez Wojciecha Szczęsnego jest numerem jeden w polskiej bramce. Na listopadowym zgrupowaniu kadry nie mógł jednak pojawić się z powodu kontuzji. Sprawa jest naprawdę poważna, co potwierdził Mateusz Borek na antenie TVP Sport.
Łukasz Skorupski bardzo dobrze spisuje się w tym sezonie w barwach Bologni. Zachował też pozycję bramkarza numer jeden w reprezentacji Polski podczas kadencji Jana Urbana. Świetną passę "Skorupa" przerwał mecz ligowy. Golkiper już w pierwszych minutach starcia Bologni z Napoli musiał opuścić plac gry z powodu urazu mięśniowego.

Skorupski mówił wprost. "Nie jesteśmy maszynami"

Szybko stało się jasne, że Skorupski nie będzie mógł uczestniczyć w listopadowych meczach reprezentacji Polski. Pierwsze informacje ze strony włoskich mediów mówiły aż o 45 dniach przerwy od futbolu. Sam zainteresowany wyznał niedawno, kiedy zamierza wrócić do gry.

- Moim celem jest powrót na Superpuchar. Kontuzje są częścią tego sportu. Dużo gramy, podróżujemy, trenujemy i mało odpoczywamy. Nie jesteśmy maszynami - powiedział na łamach dziennika "la Repubblica".

Skorupski miał na myśli najpewniej na pojedynek półfinałowy z Interem Mediolan (19 grudnia). Może się okazać jednak, że w tym roku go już na boisku nie zobaczymy.

Borek potwierdza. Złe wieści ws. polskiego bramkarza

Przed meczem Malta - Polska krótko o urazie 34-latka wypowiedział się Mateusz Borek. Dziennikarz potwierdził kiepskie wiadomości na temat kontuzji.

- Będziemy czekać, co wydarzy się z Łukaszem Skorupskim. Tam jest dość poważna kontuzja mięśnia dwugłowego uda. Przy wybijaniu piłki bardzo mocno to sobie naciągnął. Pierwsza diagnoza mówi o 45 dniach. Zobaczymy, kiedy wróci do treningów i grania, kiedy wróci do wybornej dyspozycji, jaką prezentował przez wiele miesięcy - podkreślił. 

Informacje dotyczące Skorupskiego brzmią niepokojąco, ale na ten moment wygląda na to, że będzie w stanie wrócić do odpowiedniej dyspozycji fizycznej przed marcowymi barażami mundial.

