Urban reaguje na to, co zrobił jego kadrowicz

Reprezentacja Polski przystąpiła do meczu z Maltą po bardzo dobrym występie przeciwko Holandii (1:1). Biało-Czerwoni zremisowali z Oranje, choć byli zespołem, który miał więcej sytuacji bramkowych. To było już piąte spotkanie kadry pod wodzą Jana Urbana. I po raz kolejny Polacy nie przegrali.

Urban zachwycony Skórasiem. "Wniósł naprawdę dużo"

Przed starciem z Maltą oczywiście to nasi piłkarze byli wyraźnymi faworytami. Tuż przed startem tego pojedynku Jan Urban udzielił wywiadu w TVP Sport. Selekcjoner zdecydował się wyróżnić jednego piłkarza w naszej drużynie.

- Zaskoczyli mnie zawodnicy, których nie znałem. Bardzo pozytywnie zaskakuje mnie Michał Skóraś. Gra na bardzo wysokim poziomie przeciwko takiej drużynie jak Holandia to nie jest łatwa sprawa. Zagrał nie tylko dobrze w defensywie, ale też bardzo odważnie w ofensywie. To zawodnik, który do reprezentacji wniósł naprawdę dużo - powiedział Urban.

Skóraś wyraźnie odżył po tym, jak latem zmienił klub i trafił do Gentu. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku Jakuba Kamińskiego, który po wypożyczeniu do FC Koeln nabrał wiatru w żagle.

Rózga może dużo dać polskiej kadrze

W trakcie rozmowy z TVP Sport Urban wyraził zadowolenie z faktu, że Jakub Kiwior i Jan Bednarek grają razem w klubie, co może pomóc w reprezentacji Polski.

W narodowych barwach świetnie radzą sobie również Piotr Zieliński, Jakub Kamiński i Nicola Zalewski. Selekcjoner został również zapytany o Filipa Rózgę, który w listopadzie po raz pierwszy pojawił się na zgrupowaniu seniorskiej kadry.

- Uważam, że ma predyspozycje do tego, aby grać bardzo dobrze w piłkę. Tak samo Kacper Kozłowski. Chciałbym, aby w reprezentacji pojawiało się więcej takich chłopaków. Widać, że są głodni gry oraz sukcesu - zakończył.