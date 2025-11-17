"Wiem, że ci się to nie podoba". Urban wypalił do Borka przed meczem

Reprezentacja Polski już za kilkadziesiąt minut rozegra ostatni mecz w tym roku. W Ta'Qali zmierzy się z reprezentacją Malty. Oczywiście stawka tego spotkania nie będzie zbyt duża. Udział w marcowych barażach Polacy mają już zapewniony, a ewentualny awans na pierwsze miejsce w grupie, choć teoretycznie możliwy, wydaje się wręcz nieosiągalny. Mimo to trener Jan Urban już wcześniej apelował, by nie lekceważyć rywala. A co do powiedzenia miał tuż przed pierwszym gwizdkiem?
Selekcjoner właśnie udzielił wywiadu na antenie TVP Sport. Na samym początku krótko ocenił warunki, w jakich przyjdzie rywalizować piłkarzom. - Pogoda sprzyja. Co prawda jest teraz delikatny wiatr. Wiatr - najgorszy przeciwnik futbolu. Ale wszystko gra, boisko też jest przyzwoite - mówił.
Potem odniósł się już do wagi tego spotkania. Jego zdaniem wcale nie jest to mecz o nic. - Jeśli wygramy z Maltą, dostaniemy więcej punktów do rankingu, bo po zwycięstwie Malty nad Finlandią, jest ona zdecydowanie wyżej w rankingu, niż była. Awansowała na pewno o ileś miejsc. A my musimy zrobić swoje, zagrać z odpowiednią intensywnością, zagrać spotkanie, nie myśląc o tym, z kim gramy. Bo z całym szacunkiem dla gospodarzy, ale to my jesteśmy zdecydowanym faworytem - wyjaśnił.
Dostał również pytanie o największe zagrożenia ze strony Malty. - Na pewno duża liczba strzałów, oni grają piłką. To nie jest drużyna, która będzie tylko się bronić. Gra otwartą piłkę. Wydaje mi się, że chcą robić progres w swojej grze. Granie tylko z kontrataku na pewno tego by im nie dało. Oni nikogo się nie boją. Praktycznie zawsze próbują grać wysokim pressingiem. To będzie otwarte spotkanie, będzie więcej przestrzeni, a my w takiej sytuacji czujemy się dobrze - wyliczał.
Wskazał też najmocniejsze elementy naszej drużyny. - Fazy przejściowe. Mamy bardzo dobre skrzydła. Jeśli są w formie, potrafią wiele krzywdy sprawić przeciwnikowi. Wydaje mi się, że takich zawodników mamy i to wykorzystujemy. To taka główna cecha, jeśli chodzi o atak. W defensywie widać, że tworzymy drużynę, jesteśmy dobrze zorganizowani, jeden drugiemu pomaga i widać to na boisku. My dopuszczamy przeciwników do bardzo małej liczby strzałów celnych. Holendrzy u siebie strzelali celnie cztery razy, w Warszawie tylko trzy razy. W innych meczach było tego jeszcze mniej - zauważył.
Prowadzący wywiad Mateusz Borek zapytał też o zmiany w wyjściowej jedenastce. Pojawił się w niej m.in. Paweł Wszołek w miejsce Matty'ego Casha i Bartłomiej Drągowski, zamiast Kamila Grabary. W przypadku bramkarzy Borek ciekaw był, czy była to decyzja samego Urbana czy też trenerów bramkarzy. - Zmiana Matty'ego Casha jest spowodowana drobnym urazem. Czuł na treningu duży dyskomfort, a my w takim spotkaniu nie chcemy ryzykować zdrowia zawodnika. Paweł Wszołek bez problemu powinien go zastąpić. Wiem, że ci się nie podoba, że scedowałem decyzję o tym, kto broni na sztab bramkarski. Ale oni są fachowcami. A jeśli dojdę do przekonania, że ich decyzja jest błędna, to zrobię to, co będę uważał. Natomiast na dziś oni decydują, kto jest w bramce - wyjaśnił Urban.
W dalszej części rozmowy Urban pochwalił również grę w poprzednich spotkaniach Michała Skórasia, którego uznał za największe pozytywne zaskoczenie.
Mecz Malta - Polska rozpocznie się w poniedziałek 17 listopada o godz. 20:45. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!