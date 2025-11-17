"Wiem, że ci się to nie podoba". Urban wypalił do Borka przed meczem

Reprezentacja Polski już za kilkadziesiąt minut rozegra ostatni mecz w tym roku. W Ta'Qali zmierzy się z reprezentacją Malty. Oczywiście stawka tego spotkania nie będzie zbyt duża. Udział w marcowych barażach Polacy mają już zapewniony, a ewentualny awans na pierwsze miejsce w grupie, choć teoretycznie możliwy, wydaje się wręcz nieosiągalny. Mimo to trener Jan Urban już wcześniej apelował, by nie lekceważyć rywala. A co do powiedzenia miał tuż przed pierwszym gwizdkiem?

Urban zaskoczył ws. Maltańczyków. "To nie jest drużyna, która będzie tylko się bronić"

Selekcjoner właśnie udzielił wywiadu na antenie TVP Sport. Na samym początku krótko ocenił warunki, w jakich przyjdzie rywalizować piłkarzom. - Pogoda sprzyja. Co prawda jest teraz delikatny wiatr. Wiatr - najgorszy przeciwnik futbolu. Ale wszystko gra, boisko też jest przyzwoite - mówił.

Potem odniósł się już do wagi tego spotkania. Jego zdaniem wcale nie jest to mecz o nic. - Jeśli wygramy z Maltą, dostaniemy więcej punktów do rankingu, bo po zwycięstwie Malty nad Finlandią, jest ona zdecydowanie wyżej w rankingu, niż była. Awansowała na pewno o ileś miejsc. A my musimy zrobić swoje, zagrać z odpowiednią intensywnością, zagrać spotkanie, nie myśląc o tym, z kim gramy. Bo z całym szacunkiem dla gospodarzy, ale to my jesteśmy zdecydowanym faworytem - wyjaśnił.

Dostał również pytanie o największe zagrożenia ze strony Malty. - Na pewno duża liczba strzałów, oni grają piłką. To nie jest drużyna, która będzie tylko się bronić. Gra otwartą piłkę. Wydaje mi się, że chcą robić progres w swojej grze. Granie tylko z kontrataku na pewno tego by im nie dało. Oni nikogo się nie boją. Praktycznie zawsze próbują grać wysokim pressingiem. To będzie otwarte spotkanie, będzie więcej przestrzeni, a my w takiej sytuacji czujemy się dobrze - wyliczał.

Wskazał też najmocniejsze elementy naszej drużyny. - Fazy przejściowe. Mamy bardzo dobre skrzydła. Jeśli są w formie, potrafią wiele krzywdy sprawić przeciwnikowi. Wydaje mi się, że takich zawodników mamy i to wykorzystujemy. To taka główna cecha, jeśli chodzi o atak. W defensywie widać, że tworzymy drużynę, jesteśmy dobrze zorganizowani, jeden drugiemu pomaga i widać to na boisku. My dopuszczamy przeciwników do bardzo małej liczby strzałów celnych. Holendrzy u siebie strzelali celnie cztery razy, w Warszawie tylko trzy razy. W innych meczach było tego jeszcze mniej - zauważył.

Prowadzący wywiad Mateusz Borek zapytał też o zmiany w wyjściowej jedenastce. Pojawił się w niej m.in. Paweł Wszołek w miejsce Matty'ego Casha i Bartłomiej Drągowski, zamiast Kamila Grabary. W przypadku bramkarzy Borek ciekaw był, czy była to decyzja samego Urbana czy też trenerów bramkarzy. - Zmiana Matty'ego Casha jest spowodowana drobnym urazem. Czuł na treningu duży dyskomfort, a my w takim spotkaniu nie chcemy ryzykować zdrowia zawodnika. Paweł Wszołek bez problemu powinien go zastąpić. Wiem, że ci się nie podoba, że scedowałem decyzję o tym, kto broni na sztab bramkarski. Ale oni są fachowcami. A jeśli dojdę do przekonania, że ich decyzja jest błędna, to zrobię to, co będę uważał. Natomiast na dziś oni decydują, kto jest w bramce - wyjaśnił Urban.

W dalszej części rozmowy Urban pochwalił również grę w poprzednich spotkaniach Michała Skórasia, którego uznał za największe pozytywne zaskoczenie.

Mecz Malta - Polska rozpocznie się w poniedziałek 17 listopada o godz. 20:45. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.