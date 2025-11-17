17 lat i koniec?! Strategiczna umowa reprezentacji Polski może runąć

Gdy po raz ostatni reprezentacja Polski grała w strojach od innej firmy niż Nike, jej selekcjonerem był Leo Beenhakker, gole strzelał w niej m.in. Roger Guerreiro, a Robert Lewandowski był świeżo po transferze ze Znicza Pruszków do Lecha Poznań. W 2008 roku PZPN zakończył wieloletnią współpracę z Pumą i nawiązał nową z Nike. Od siedemnastu lat to właśnie ta firma dostarcza stroje dla naszej kadry narodowej.
Okazuje się jednak, że taki stan rzeczy może już długo nie potrwać. Portal Meczyki donosi, że zaistniały kłopoty ze strojami Polaków. Najpoważniejszym sygnałem był mecz Polska - Holandia w ramach eliminacji do mistrzostw świata. Nasza reprezentacja czasem gra na czerwono, czasem na biało, a w 2010 roku z Bułgarią zdarzyło jej się nawet zagrać na granatowo w ramach eksperymentu firmy Nike. Natomiast jeśli chodzi o domowe mecze o punkty, jej stroje jak dotąd w erze Nike zawsze były białe. Aż do niedawnego meczu z "Oranje", w którym widzieliśmy zespół Jana Urbana ubrany na czerwono.
Portal "Meczyki" informuje, że nieoficjalne źródła z PZPN twierdzą, iż pojawiły się problemy z firmą Nike, a kłopoty z rozmiarami dla piłkarzy trwają od miesięcy. Nie jest jednak pewne, czym to wszystko jest spowodowane. Natomiast fakt, że z Holandią Polacy zagrali na czerwono to prawdopodobnie pochodna tego, iż w poniedziałkowym wyjazdowym starciu z Maltą, nasi rywale wystąpią właśnie w czerwonych trykotach, co zmusza nasz zespół do wystąpienia w białych strojach.
To nie wszystko, bo nie da się wykluczyć, że w przyszłym roku dostawca strojów wreszcie się zmieni. Negocjacje ws. nowej umowy z Nike trwają, natomiast konkurencja nie śpi, a kontrakt z PZPN chętnie podpisałby m.in. Adidas. Niemniej na efekty trzeba poczekać. Pierwszymi meczami, jakie Polacy rozegrają w przyszłym roku w strojach od Nike lub kogokolwiek innego, będą te podczas marcowego zgrupowania, czyli najpewniej barażowe o awans na mundial.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!