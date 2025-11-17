17 lat i koniec?! Strategiczna umowa reprezentacji Polski może runąć

Gdy po raz ostatni reprezentacja Polski grała w strojach od innej firmy niż Nike, jej selekcjonerem był Leo Beenhakker, gole strzelał w niej m.in. Roger Guerreiro, a Robert Lewandowski był świeżo po transferze ze Znicza Pruszków do Lecha Poznań. W 2008 roku PZPN zakończył wieloletnią współpracę z Pumą i nawiązał nową z Nike. Od siedemnastu lat to właśnie ta firma dostarcza stroje dla naszej kadry narodowej.

Polacy zagrali na czerwono. I to jest... dziwne

Okazuje się jednak, że taki stan rzeczy może już długo nie potrwać. Portal Meczyki donosi, że zaistniały kłopoty ze strojami Polaków. Najpoważniejszym sygnałem był mecz Polska - Holandia w ramach eliminacji do mistrzostw świata. Nasza reprezentacja czasem gra na czerwono, czasem na biało, a w 2010 roku z Bułgarią zdarzyło jej się nawet zagrać na granatowo w ramach eksperymentu firmy Nike. Natomiast jeśli chodzi o domowe mecze o punkty, jej stroje jak dotąd w erze Nike zawsze były białe. Aż do niedawnego meczu z "Oranje", w którym widzieliśmy zespół Jana Urbana ubrany na czerwono.

Kłopoty na linii PZPN - Nike? Wieloletnia współpraca może runąć

Portal "Meczyki" informuje, że nieoficjalne źródła z PZPN twierdzą, iż pojawiły się problemy z firmą Nike, a kłopoty z rozmiarami dla piłkarzy trwają od miesięcy. Nie jest jednak pewne, czym to wszystko jest spowodowane. Natomiast fakt, że z Holandią Polacy zagrali na czerwono to prawdopodobnie pochodna tego, iż w poniedziałkowym wyjazdowym starciu z Maltą, nasi rywale wystąpią właśnie w czerwonych trykotach, co zmusza nasz zespół do wystąpienia w białych strojach.

To nie wszystko, bo nie da się wykluczyć, że w przyszłym roku dostawca strojów wreszcie się zmieni. Negocjacje ws. nowej umowy z Nike trwają, natomiast konkurencja nie śpi, a kontrakt z PZPN chętnie podpisałby m.in. Adidas. Niemniej na efekty trzeba poczekać. Pierwszymi meczami, jakie Polacy rozegrają w przyszłym roku w strojach od Nike lub kogokolwiek innego, będą te podczas marcowego zgrupowania, czyli najpewniej barażowe o awans na mundial.