Nawrocki wysłał sygnał. Nie do wiary, co się pojawiło na Pałacu Prezydenckim

Podczas starcia z Holandią, po raz pierwszy od dawien dawna na meczu reprezentacji Polski pojawił się zorganizowany doping. Niestety nie obyło się przy tym bez poważnych kłopotów. Ważną częścią dopingu kibiców miała być duża oprawa. Jednak PZPN oraz policja nie zezwoliły ostatecznie na wniesienie jej na teren stadionu. Wywołało to ogromną wściekłość fanów, którzy później w rewanżu postanowili obrzucić boisko racami, zaś w 63. minucie część z nich w ramach protestu opuściła trybuny.

PZPN i kibice pokłóceni

Po spotkaniu rozpoczął się festiwal wzajemnych oskarżeń. PZPN twierdził, że nikt wcześniej nie poinformował o zamiarze użycia flagi wielkoformatowej, a wydanie na to zezwolenia w ostatniej chwili nie było możliwe. Z kolei prezes kibicowskiego stowarzyszenia "To My Polacy" odpierał te zarzuty, mówiąc, że PZPN o takich planach poinformowano z miesięcznym wyprzedzeniem. Cała sprawa była szeroko komentowana, zahaczyła nawet o środowisko polityczne. Teraz jednak oprawa się pojawiła. I to gdzie!

Pałac Prezydencki "ozdobiony" przed meczem z Maltą. Zaskakujący widok

Chodzi o Pałac Prezydencki. W poniedziałkowe popołudnie 17 listopada na froncie siedziby Karola Nawrockiego w formie multimedialnej pojawiła się patriotyczna. Jest to polska flaga z dużym orłem, trzymającym w szponach napis "DO BOJU POLSKO!". Zdjęcie "przyzdobionego" Pałacu Prezydenckiego wrzucił na media społecznościowe nawet Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Rafał Leśkiewicz. Według relacji środowiska kibicowskiego, tak właśnie miała wyglądać oprawa podczas meczu z Holandią, choć nie jest to potwierdzone w stu procentach.

Mało tego, do sieci trafił filmik wyjaśniający ideę wyświetlenia tejże oprawy na fasadzie Pałacu. Jak się okazuje, jest to wyraz wsparcia dla reprezentacji Polski, która gra dziś o 20:45 ostatni eliminacyjny mecz na wyjeździe z Maltą. Post z nagraniem został podany dalej na portalu X przez oficjalne konto Kancelarii Prezydenta RP Karola Nawrockiego.

Mieszane reakcje w sieci. Od "szef totalny" do "tam urzęduje kibol"

Reakcje internautów? Bardzo zróżnicowane. Jedni inicjatywę w pełni popierają. "Można różnie oceniać polityków, ale jednego odmówić się nie da, Nawrocki kibicem jest absolutnie top tier. Reprezentacja ma w nim prawdziwego fana", "No fantastycznie!!!! Dziękujemy Panie prezydencie!", "Szef totalny, nie zmarnowałem swojego cennego głosu" - to niektóre z pozytywnych komentarzy.

Inni zaś nie kryją zażenowania oraz podkreślają, że to nic innego, jak policzek w opozycję. W dodatku przypominają, iż faktyczna planowana na piątkowy mecz oprawa nadal nie została oficjalnie pokazana. "Czemu to nie dziwi? Przecież tam urzęduje kibol", "Może niech udowodnią w końcu, że takie coś fizycznie istniało", "Brakuje tylko, żeby Nawrocki w czasie meczu odpalił race na balkonie", "To jest tak, jak kibol jest w pałacu i udaje prezydenta wszystkich Polaków" - to opinie uderzające w Nawrockiego.