Horror Polaków na koniec eliminacji! W 68. minucie nie mogliśmy uwierzyć

Na zakończenie fazy grupowej eliminacji do mistrzostw świata 2026 Polacy polecieli na Maltę, mając już tylko teoretyczne szanse na awans bezpośredni - przy własnym zwycięstwie musieliby nie tylko liczyć na nieprawdopodobną porażkę Holandii z Litwą, jak i uzyskać od "Oranje" lepszy bilans bramkowy. A konkretnie - odrobić aż 13 bramek. Innymi słowy, pierwsze miejsce było niemożliwe. Wciąż jednak walczyliśmy o pierwszy koszyk w losowaniu par barażowych, co gwarantowałoby półfinał oraz ewentualny finał grany w domu.

Miało być jak po maśle, a było jak po papierze. Ściernym

Tu niestety nie wszystko zależało od nas. Nawet przy wygranej z Maltą, nadal musieliśmy liczyć na brak porażek Niemiec ze Słowacją, Danii ze Szkocją oraz Austrii z Bośnią i Hercegowiną. Warunków sporo, ale ewentualne sensacyjne potknięcie naszej kadry z Maltą jeszcze utrudniłoby sytuację, dlatego zwycięstwo było absolutnym obowiązkiem. Jan Urban zresztą nie zamierzał bawić się w rezerwowy skład - względem meczu z Holandią dokonał co prawda czterech zmian, ale dwie z nich to powroty do wyjściowej jedenastki Bartosza Slisza i Przemysława Wiśniewskiego, którzy pauzowali za kartki. Mniej oczywiste roszady to Paweł Wszołek w miejsce Matty'ego Casha oraz Bartłomiej Drągowski za Kamila Grabarę w bramce.

Liczyliśmy na dominację od samego początku, a tymczasem ten mecz na początku wcale nam się dobrze nie układał. To Malta pokazywała sporą determinację i utrudniała naszym piłkarzom życie wysokim pressingiem. Nie wyniknęły co prawda z tego groźne sytuacje pod polską bramką, ale my też wiele do zaoferowania nie mieliśmy. Raptem jedną kontrę Nicoli Zalewskiego zakończoną minimalnie niecelnym strzałem. Niestety, Zalewski złapał żółtą kartkę, co sprawia, że nie zagra w półfinale baraży z uwagi na zawieszenie.

Lewandowski jak zawsze, Malta jak nigdy

Gdy trwoga w ataku pozycyjnym, to do stałych fragmentów gry. A gdy trwoga w reprezentacji Polski, to do Roberta Lewandowskiego. W 32. minucie nasza kadra wreszcie przebiła maltański mur. Zrobiła to za pomocą dobrego dośrodkowania Piotra Zielińskiego w pole karne i precyzyjnej główki naszego kapitana. Jeśli jednak ktoś myślał, że od tej pory to już tylko z górki, to bardzo się mylił. Ledwie cztery minuty później Malta przeprowadziła kontrę, a my odstawiliśmy defensywny kabaret. Tomasz Kędziora nie trafił w piłkę, Jakub Kiwior przestrzelił wślizgiem, a mimo blokowania strzałów przez Drągowskiego i Michała Skórasia, Irvin Cardona i tak wywalczył piłkę w polu karnym, z bliska wyrównując na 1:1. Gol sensacyjny, ale zasłużony. Podobnie jak remis 1:1 do przerwy. To była słabiutka połowa naszej reprezentacji.

Polacy dostali kubeł zimnej wody na głowę i po przerwie musieli ruszyć do ataku. Tak też zrobili, ale najpierw Lewandowski w sytuacji sam na sam przeniósł piłkę nad poprzeczką, a potem Jakub Kamiński z kilkunastu metrów posłał piłkę o centymetry obok słupka. Jednak to był początek szaleństw. Nie wszystkich korzystnych dla Polski.

Było już 3:1 dla Polski. A potem 2:2. Szaleństwo na Malcie!

Najpierw te dobre - w 59. minucie Lewandowski znalazł się sam na sam z bramkarzem, ale w ostatniej chwili dogonił i zablokował go obrońca. Zrobił to jednak tak, że piłka trafiła pod nogi Pawła Wszołka, a ten spokojnie dobił na 2:1. Trzy minuty później mieliśmy już 3:1. Karol Świderski płaskim strzałem pokonał Bonello, po efektownej akcji Skórasia, który założył rywalowi siatkę. Ale! Po kilku minutach mieliśmy już... 2:2. Jakim cudem?

Otóż kilka chwil przed golem Świderskiego, Kiwior zatrzymał w polu karnym Cardonę. Wydawało się, że czysto, sędzia też tak uznał. Początkowo. Po golu dla Polaków VAR wrócił do tej sytuacji, a zawołany do monitora Igor Pajać po obejrzeniu powtórek podyktował jedenastkę dla Malty, jednocześnie anulując gola dla Polski! Karnego spokojnie wykorzystał Teddy Teuma i tak oto znów mieliśmy remis.

Bo z Maltą też czasem trzeba mieć po prostu szczęście

To był naprawdę zły mecz naszej obrony, a Kiwiora to wręcz fatalny. Byłby jeszcze gorszy po tym, jak obrońca FC Porto nie trafił w piłkę głową i w 80. minucie stworzył kapitalną szansę Adamowi Overendowi - na szczęście jego strzał świetnie wybronił Drągowski. Nie mieliśmy po swojej stronie dobrej formy, ale w decydującym momencie pomogło nam szczęście. Konkretnie w 85. minucie, gdy mocny strzał zza szesnastki oddał Zieliński, a piłka odbiła się po drodze od obrońcy rywali, co zmyliło bramkarza. Polska wyszła na prowadzenie.

Sędzia przez długie zamieszanie z VAR-em doliczył aż 10 minut. Maltańczycy mocno nas cisnęli, mieli kilka rzutów rożnych. Na szczęście im zabrakło... szczęścia. Polska dowiozła wynik 3:2 i w bardzo dużych mękach wygrała w ostatnim meczu grupowym.

Malta - Polska 2:3 (Cardona 36', Teuma 68'(K) - Lewandowski 32', Wszołek 59', Zieliński 85')