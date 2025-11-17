Powrót na stronę główną
Uwaga! Oto co się musi stać, by Polska była losowana z 1. koszyka w barażach MŚ
Co musi się stać, żeby szanse reprezentacji Polski na awans poprzez baraże były jak największe? Po pierwsze - Biało-Czerwoni muszą wygrać dziś na Malcie. Jeśli to się uda, to podopieczni Jana Urbana wciąż będą musieli liczyć na korzystne wyniki w trzech innych meczach. Jeden z nich - Niemiec ze Słowacją - również odbędzie się w poniedziałek. Ostateczne rozstrzygnięcia będą znane już we wtorek.
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Reprezentacja Polski musi wygrać mecz z Maltą, bo utrata punktów w tym spotkaniu może sprawić, że w pierwszym koszyku Biało-Czerwonych zastąpi Walia - wystarczy, że Walijczycy wygrają z Macedonią Północną. W teorii Polacy wciąż mogą awansować z pierwszego miejsca, ale to scenariusz skrajnie nierealistyczny - Holandia musiałaby przegrać z Litwą, a Polska wygrać z Maltą takim bilansem bramkowym, żeby przegonić liderujących Holendrów - obecnie są lepsi o 13 goli.

Co dalej z pierwszym koszykiem w barażach? Na te zespoły liczą Polacy

Najpewniej więc Polska weźmie udział w barażach. Obecnie pozycja Biało-Czerwonych jest w nich bardzo dobra - znajdują się w pierwszym koszyku, co oznacza że w półfinałowym meczu barażowym zagrają mecz domowy z jednym ze słabszych rywali, a w finale unikną najmocniejszych drużyn. Jeśli Polacy wygrają z Maltą, to po ich myśli będą musiały potoczyć się jeszcze trzy inne mecze.

Jednym z nich jest - również rozgrywany dziś o 20:45 - mecz Niemiec ze Słowacją. Dla Polski korzystnym rezultatem w tym spotkaniu będzie wygrana lub remis Niemców - wtedy awansują na mundial bezpośrednio i nie zajmą miejsca Polski w pierwszym koszyku.

Większe wątpliwości można mieć w przypadku dwóch kolejnych spotkań. We wtorek 18 listopada decydujące dla Biało-Czerwonych będą mecze Austria - Bośnia i Hercegowina oraz Szkocja - Dania. W pierwszym z tych spotkań korzystne dla Polski będzie zwycięstwo Austrii lub remis. W drugim trzeba liczyć na to, że Duńczycy nie przegrają wyjazdowego meczu ze Szkocją.

Szkotom i Bośniakom na pewno nie zabraknie motywacji - zwycięstwo w tych meczach da obu drużynom bezpośredni awans na mundial.

Reprezentacja Polski mecz z Maltą rozegra już za kilka godzin - spotkanie rozpocznie się o 20:45. Zachęcamy do śledzenia tego starcia w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Lista kluczowych meczów dla losów Polski w pierwszym koszyku:

  • Polska - Malta (zwycięstwo Polski)
  • Niemcy - Słowacja (zwycięstwo Niemiec lub remis)
  • Austria - Bośnia i Hercegowina (zwycięstwo Austrii lub remis)
  • Szkocja - Dania (zwycięstwo Danii lub remis)
  • Walia - Macedonia Północna (porażka Walii lub remis, ten mecz ma znaczenie, jeżeli Polska nie wygra z Maltą)

