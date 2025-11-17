Uwaga! Oto co się musi stać, by Polska była losowana z 1. koszyka w barażach MŚ

Reprezentacja Polski musi wygrać mecz z Maltą, bo utrata punktów w tym spotkaniu może sprawić, że w pierwszym koszyku Biało-Czerwonych zastąpi Walia - wystarczy, że Walijczycy wygrają z Macedonią Północną. W teorii Polacy wciąż mogą awansować z pierwszego miejsca, ale to scenariusz skrajnie nierealistyczny - Holandia musiałaby przegrać z Litwą, a Polska wygrać z Maltą takim bilansem bramkowym, żeby przegonić liderujących Holendrów - obecnie są lepsi o 13 goli.

REKLAMA

Zobacz wideo Jaką Igę Świątek zobaczymy w 2026? Jej trener zapowiada zmiany

Co dalej z pierwszym koszykiem w barażach? Na te zespoły liczą Polacy

Najpewniej więc Polska weźmie udział w barażach. Obecnie pozycja Biało-Czerwonych jest w nich bardzo dobra - znajdują się w pierwszym koszyku, co oznacza że w półfinałowym meczu barażowym zagrają mecz domowy z jednym ze słabszych rywali, a w finale unikną najmocniejszych drużyn. Jeśli Polacy wygrają z Maltą, to po ich myśli będą musiały potoczyć się jeszcze trzy inne mecze.

Jednym z nich jest - również rozgrywany dziś o 20:45 - mecz Niemiec ze Słowacją. Dla Polski korzystnym rezultatem w tym spotkaniu będzie wygrana lub remis Niemców - wtedy awansują na mundial bezpośrednio i nie zajmą miejsca Polski w pierwszym koszyku.

Większe wątpliwości można mieć w przypadku dwóch kolejnych spotkań. We wtorek 18 listopada decydujące dla Biało-Czerwonych będą mecze Austria - Bośnia i Hercegowina oraz Szkocja - Dania. W pierwszym z tych spotkań korzystne dla Polski będzie zwycięstwo Austrii lub remis. W drugim trzeba liczyć na to, że Duńczycy nie przegrają wyjazdowego meczu ze Szkocją.

Szkotom i Bośniakom na pewno nie zabraknie motywacji - zwycięstwo w tych meczach da obu drużynom bezpośredni awans na mundial.

Reprezentacja Polski mecz z Maltą rozegra już za kilka godzin - spotkanie rozpocznie się o 20:45. Zachęcamy do śledzenia tego starcia w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Lista kluczowych meczów dla losów Polski w pierwszym koszyku: