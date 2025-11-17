Jest oficjalny komunikat PZPN. Wielkie osłabienie Polski tuż przed meczem

Serca polskich kibiców rosną jak na drożdżach podczas oglądania zmagań reprezentacji do lat 21 w eliminacjach do młodzieżowego Euro. Polacy zdali najtrudniejszy z dotychczasowych testów i w piątek 14 listopada na stadionie w Szczecinie ograli 2:1 Włochów, efektownie odwracając losy meczu, w którym przegrywali 0:1. Nie ma żadnych wątpliwości, że będą gigantycznym faworytem także drugiego listopadowego meczu eliminacji z Macedonią Północną.

Odkrycie sezonu i reprezentacji U21

To właśnie z tym rywalem nasza reprezentacja zaczęła jeszcze we wrześniu eliminacyjne zmagania, pokonując Macedończyków 3:0 w debiucie Jerzego Brzęczka w roli selekcjonera. Jednego z goli, a konkretnie tego na 2:0, strzelił Marcel Reguła. Dla 19-letniego ofensywnego pomocnika (lub napastnika, bo może grać ustawiony domyślnie na różnych pozycjach) to przełomowy sezon. Świetnie radzi sobie w Zagłębiu Lubin (2 gole i 4 asysty w tym sezonie Ekstraklasy), a u Jerzego Brzęczka od październikowego zgrupowania jest nieodłącznym elementem wyjściowej jedenastki kadry U21. Niestety w ostatnim tegorocznym meczu tego zespołu to się będzie musiało zmienić.

Brzęczek bez swojego żołnierza. Reguła wypada ze zgrupowania

Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że Reguła opuści zgrupowanie młodzieżowej reprezentacji w Opalenicy i nie uda się wraz z nią do północnomacedońskiego Bitoli na mecz (w poniedziałek 18 listopada o 17:00). Powodem jest uraz, którego szczegółów jednak nie ujawniono. Tak czy inaczej, Jerzy Brzęczek będzie musiał obejść się bez niego. W jego miejsce nikt nie zostanie powołany.

Podczas spotkania z Włochami Regułę na boisku zastąpił Wiktor Bogacz, który to zresztą zaczynał eliminacje jako podstawowy napastnik polskiego zespołu. Można więc zakładać, że to on wróci do wyjściowej jedenastki. Jeśli kontuzja okaże się poważniejsza, będą to złe wieści także dla Zagłębia Lubin. Choć akurat Reguła ma więcej czasu, by się wyleczyć, bo w najbliższym meczu "Miedziowych" z Pogonią Szczecin (poniedziałek 24 listopada) i tak by nie zagrał, gdyż musi odcierpieć zawieszenie za kartki.