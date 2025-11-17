Oto skład Polski na mecz z Maltą. Urban dokonał sporych zmian

Jeszcze przed ostatnią kolejką eliminacji mistrzostw świata reprezentacja Polski wiedziała o tym, że jest pewna udziału w marcowych barażach. To dzięki temu, że Malta wygrała 1:0 z Finlandią, przez co rywale ze Skandynawii stracili matematyczne szanse na dogonienie Biało-Czerwonych. W piątek Polska podzieliła się punktami z Holandią (1:1). W ostatniej kolejce Polacy grają o to, by znaleźć się w pierwszym koszyku przed losowaniem marcowych baraży. W tym pomoże wygrana na wyjeździe z Maltą.

Oto wybory Urbana na ostatni mecz eliminacji. Wielki powrót Wiśniewskiego i Slisza

Już na przedmeczowej konferencji prasowej Jan Urban zapowiadał, że będą zmiany w składzie przed meczem z Maltą. - Będą zmiany. Wynikają one z różnych względów. Czasami z powodu żółtych kartek, czasami przez kontuzje. W innych przypadkach ktoś czeka na szansę i chcemy mu ją dać. Stabilizacja nie oznacza, że mamy 11 czy 13 zawodników. Stabilizacja to grupa 20 piłkarzy plus trzech bramkarzy - mówił selekcjoner reprezentacji Polski.

Urban musiał też zwrócić uwagę na to, że trzech piłkarzy jest zagrożonych pauzą w półfinale baraży, jeżeli jeszcze złapią kartkę w starciu z Maltą. Mowa o Nicoli Zalewskim, Piotrze Zielińskim i Janie Ziółkowskim.

Dawid Szymczak ze Sport.pl zapowiadał w poniedziałkowy poranek, że w wyjściowym składzie Polaków znajdzie się dwóch "zagrożonych" zawodników. Jego prognozy się sprawdziły. Na ławce znalazł się Ziółkowski, a w składzie pojawił się Zieliński i Zalewski. Poza tym do składu wróciło dwóch zawodników, którzy nie mogli zagrać z Holandią ze względu na zawieszenie - Przemysław Wiśniewski i Bartosz Slisz.

Mamy więc aż cztery zmiany na mecz z Maltą w porównaniu do rywalizacji przeciwko Holandii. Miejsce Jana Ziółkowskiego zajął Przemysław Wiśniewski, a zamiast kontuzjowanego Sebastiana Szymańskiego jest Bartosz Slisz. Z kolei niespodziewanie w bramce stanie Bartłomiej Drągowski, a na prawej strony w miejsce Matty'ego Casha zagra Paweł Wszołek.

Skład reprezentacji Polski na mecz z Maltą:

Bartłomiej Drągowski - Przemysław Wiśniewski, Tomasz Kędziora, Jakub Kiwior - Paweł Wszołek, Bartosz Slisz, Piotr Zieliński, Michał Skóraś - Jakub Kamiński, Nicola Zalewski - Robert Lewandowski

Relacja tekstowa na żywo z meczu Malta - Polska od godz. 20:45 w Sport.pl, a także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.