Szczęsny mówi wprost: Lewandowski popełnił błąd

Robert Lewandowski w listopadzie 2021 roku nie zagrał w meczu z Węgrami kończącym eliminacje mistrzostw świata. Polacy byli już wtedy pewnie udziału w barażach. Meczem z Węgrami Biało-Czerwoni mogli zapewnić sobie rozstawienie i teoretycznie słabszego rywala w pierwszej rundzie. Polacy przegrali 1:2. "Robert od 9 października rozegrał aż 849 minut, a w całym sezonie już 1438. Intensywność jest więc bardzo duża. Selekcjoner wspólnie z zawodnikiem postanowili, że to dobry moment, aby Lewandowski odpoczął. Cel został zrealizowany, Polska zagra w barażach o MŚ 2022" - wyjaśnił w specjalnym komunikacie Jakub Kwiatkowski, ówczesny team manager drużyny narodowej i rzecznik prasowy związku, obecnie dyrektor TVP Sport.

Wojciech Szczęsny zabrał głos na temat absencji Roberta Lewandowskiego w meczu z Węgrami

- Podejrzewam, że coś jest nie tak. Jako były piłkarz czuję, że tak jest - mówił wówczas Jacek Bąk. Były kapitan reprezentacji Polski nie wierzył, że w kończącym eliminacje MŚ 2022 meczu z Węgrami Robert Lewandowski nie zagrał z powodów podanych przez PZPN. - Wszystkiego mediom się nie mówi - twierdził Bąk.

Teraz głos w tej sprawie zabrał Wojciech Szczęsny, w książce "Lewandowski. Prawdziwy" autorstwa Sebastiana Staszewskiego.

- Życie polega na wyborach, czasem podejmujemy dobre, a czasem złe. Tamten był zły, Robert popełnił błąd - powiedział Szczęsny. Po chwili dodał ze śmiechem. - A na dodatek zrobił to w meczu, w którym drugi raz w życiu, i ostatni, byłem kapitanem kadry - przyznał Szczęsny.

Staszewski cytuje też tłumaczenie Lewandowskiego.

- W listopadzie wielokrotnie korzystałem z możliwości odpoczynku i skoro dostałem taką szansę, to chętnie się zgodziłem. Ale ten pomysł był w stu procentach trenera. A że przegraliśmy? No cóż, wyszło słabo, ale reprezentacja czasami musi radzić sobie beze mnie - powiedział kapitan reprezentacji Polski.

Lewandowski w reprezentacji Polski zagrał 162 spotkania, zdobył 87 bramek i miał 37 asyst.

Być może kolejne gole zdobędzie w poniedziałek w wyjazdowym meczu z Maltą. Początek meczu o godz. 20.45. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.