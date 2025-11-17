Ale im nastrzelał! Co za wyczyn Lewandowskiego

Erling Haaland jest w niesamowitej formie. 25-letni norweski napastnik w tym sezonie jest w wyśmienitej formie. W 19 spotkaniach w barwach Manchesteru City zdobył 22 bramki. Norweg błyszczy też w reprezentacji Norwegii. W ostatnich czterech spotkaniach strzelił aż 12 goli! Mało tego Haaland ma wręcz nieprawdopodobną serię, bo w aż 11 meczach z rzędu dla Norwegii zdobywał przynajmniej jedną bramkę!

Ale Erling Haaland nastrzelał. Do Roberta Lewandowskiego mu jednak brakuje

W niedzielny wieczór Haaland był bohaterem Norwegii w wygranym 4:1 wyjazdowym meczu z Włochami. Napastnik Manchesteru City zdobył dwa gole. Norweg awansował na siódme miejsce w zestawieniu piłkarzy z największą ilością bramek w meczach eliminacyjnych do mistrzostw świata. Haaland w 14 spotkaniach zdobył 21 goli.

Na razie trochę mu jednak brakuje do czołówki najlepszych strzelców eliminacji do mundialu. W klasyfikacji tej prowadzi Portugalczyk Cristiano Ronaldo (41 bramek w 52 meczach), a drugi jest Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski zdobył 33 gole w 43 spotkaniach. Podium zamyka Bośniak Edin Dżeko (30 trafień w 43 meczach). Tuż przed Haalandem są Holender Memphis Depay oraz Anglik Harry Kane (po 23 gole).

Haaland w tym zestawieniu ma jednak zdecydowanie najlepszą średnią gola na mecz - aż 1,5! Drugi jest Harry Kane - 1,09.

Haaland zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji najlepszych strzelców eliminacji do MŚ 2026. Norweg ma 16 goli, a trzech wiceliderów: Harry Kane, Marko Arnautović i Memphis Depay trafili po osiem razy.

W poniedziałek 17 listopada swój dorobek w tych eliminacjach (tylko trzy bramki) będzie miał okazję powiększyć Robert Lewandowski. Polacy na zakończenie fazy grupowej zmierzą się na wyjeździe z Maltą.

Początek meczu o godz. 20.45. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.